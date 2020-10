Totalt overraskede: - Det var frygteligt

Femte program af 'Vild med dans' blev det sidste for biolog og naturformidler Vicky Knudsen og hendes partner, Martin Parnov Reichhardt, i 'Vild med dans'.

Her endte de fredag aften nemlig med at trække det korteste strå, da de blev stemt hjem af seerne efter en omdans mod Wafande og Mie Moltke.

- Vi var meget overraskede over at stå i omdans med de to. Det var frygteligt, for vi er jo blevet ret gode venner, så det var bestemt ikke sjovt at stå overfor dem. Deres dans var bare så fantastisk, lyder det fra Vicky Knudsen.

Trods deres exit havde parret dog masser af overskud til at smile, da Ekstra Bladet mødte dem umiddelbart efter fredagens afgørelse.

- Vi har det godt. Det har været en dejlig aften, og nu kunne jeg virkelig mærke, hvor meget jeg har lært. Jeg har virkelig fået brudt den der barriere med at være så nervøs, siden det gik galt med vores jive, lyder det fra Vicky, der gang på gang har måttet se bundpoint tone frem til hende fra dommerbordet.

Vicky og Martin var glade trods deres exit. Foto: Mogens Flindt

- Så det har bare været en dejlig uge siden i fredags, og så var det dejligt, at jeg begyndte at forstå det. Ja, det tog lidt længere tid end for nogle andre, men man knokler jo lige hårdt, uanset hvor dårlig man er til det, siger hun med et smil.

Færdig i 'Vild med dans'

'Ender på et højdepunkt'

At parret tager deres exit med et smil, er der en særlig grund til.

- Vi ender jo totalt på et højdepunkt. I aften er jeg mega stolt. Vicky dansede det bedste, hun har gjort, og vi har lavet det her sammen. Så kan man kun stå og være stolt og glad over, at vi fik leveret den dans, siger Martin Reichhardt og fortsætter:

- Selvfølgelig er det mega ærgerligt, at vi ikke skal være med i næste uge, men når vi tager hjem i dag, kan vi bare sige: 'Yes. Vi gjorde det fandeme'. Det, tror jeg, er derfor, vi er glade, siger han videre.

- Hvordan har det været at være så meget i vælten, for folk har jo undret sig over, hvorfor I går videre, når I har fået relativt dårlige point fra dommerne?

- Det har været fantastisk med den opbakning, der har været fra seerne - for ja, der er nogle, der er sure, og man kan altid være sur, hvis ens favoritter ryger ud, men alt det positive, vi har fået, er vigtigere end det negative, lyder det fra Vicky Knudsen, der fortsætter:

- Men det er vigtigt at sige, at man skal huske at tale pænt, for alle gør deres bedste, og alle parrene holder meget af hinanden. Man skal altid huske, at det er mennesker, man snakker om, selvom det er et underholdningsprogram. Og vi har bidraget med meget underholdning, griner nydanseren og bliver suppleret af sin partner:

Foto: Mogens Flindt

- Folk har forelsket sig i Vickys personlighed, og det er det, der gør, at vi kommer videre. Og det er fantastisk at være en del af, siger Martin Reichhardt, der understreger, at han og Vicky Knudsen er blevet rigtig gode venner og helt klart skal se hinanden igen.

