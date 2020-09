Totalt på røven: Nu røber de skøn hemmelighed

'Luksusfældens' eksperter kom i den grad på prøve, da de i tirsdagens afsnit besøgte det 22-årige kærestepar Benjamin og Maria, der bor sammen i en lejlighed på Frederiksberg i København.

De to drømte om at stifte familie i den nærmeste fremtid, men deres økonomiske situation spændte kraftigt ben for den plan.

Benjamin havde nemlig ved eksperternes ankomst et alvorligt spilleproblem, som han forsøgte at skjule for sin kæreste.

Og da eksperterne, Sesilie Munk Stenderup og Kenneth Hansen, gennemgik parrets konti, opdagede de, at Benjamin inden for det sidste år havde spillet for næsten 200.000 og samtidig havde taget flere kviklån for at finansiere sin spillelyst.

Gambling var dog ikke parrets eneste udfordring. For hver eneste måned brugte de 28.600 kroner på mad og diverse. En del af pengene gik til Benjamins spil, men også fastfood, udstyr til deres hund og Benjamins store kærlighed til FCK drænede deres konti.

Eksperterne forlod derfor parret med et stramt budget og et krav om, at Benjamin stoppede fuldkommen med at spille, hvis de skulle få styr på deres økonomi og dermed kunne stifte en familie i fremtiden.

Ifølge Benjamin er kæresten Maria meget stolt af de fremskridt, han har gjort. - Hun synes, det er flot og dejligt, og hun er stolt af mig. Så det er skønt, siger han. Foto: Nent Group Danmark

Har ikke spillet siden

Da Ekstra Bladet taler med Benjamin forud for tirsdagens afsnit, fortæller han, at det i dag går meget bedre med parrets økonomi.

Spil, kviklån og overforbrug er i stedet skiftet ud med Excel-ark og stramme budgetter.

- Siden eksperterne er taget afsted, har vi fortsat med at have styr på vores økonomi og holder os inden for budgettet, siger han og fortæller, at han ikke har spillet en eneste gang, siden eksperterne forlod ham og Maria.

- Det har selvfølgelig været svært. Men jeg har fået behandling hos Center for Ludomani. På grund af corona blev det dog umuligt at mødes fysisk med de andre, og efter noget tid blev jeg enig med mig selv om, at jeg ville klare det på egen hånd, og det er gået rigtig fint. Jeg lukkede mig jo ude fra at kunne lave kviklån og at kunne spille, så jeg har skullet holde mig fra kiosken, og det har jeg gjort.

I dag har Benjamin og Maria langt bedre styr på økonomien. Foto: Nent Group Danmark

Venter en lille pige

Parret bor stadig i deres lejlighed på Frederiksberg, og her har de fået så godt styr på deres økonomi, at de efter optagelserne valgte at kaste sig ud i 'projekt baby'.

Det er lykkes, Maria er gravid, og om to måneder byder de derfor en lille pige velkommen til verden.

- Det er dejligt, og vi er simpelthen så glade. Det er jo, hvad vi har drømt om længe, men vi har gået meget stille med det, siger Benjamin.

- Det var ikke planlagt, at det skulle ske nu. Vi havde regnet med et sommerbarn, men det er bare fantastisk uanset hvad.

Parret glæder sig til at blive forældre. Foto: Privat

Han fortæller, at de i indkøbene til den lille ny også har husket at tænke på deres økonomiske situation.

- Vi har fået rigtig mange ting, og så har vi tænkt os rigtig godt om i forhold til, hvad vi har købt. Det er dejligt, at vi har fået styr på økonomien, så nu føler vi os klar.

- Så I er klar til det ansvar det er at have et barn?

- Ja. Vi er klar og tror på, at vi kan give barnet en godt og stabilt liv.

Eksperterne var chokerede over, at Benjamin brugte så mange penge på at spille. Foto: Nent Group Danmark

'Det, der skulle til' Benjamin er i dag glad for, at han og Maria meldte sig til 'Luksusfælden', så de kunne få styr på deres økonomi. - Det var helt klart det, der skulle til. Det var et wake-up call for mig - og også for Maria. Men det var jo ærligt mig, der var det største problem, og det skulle jeg indse. - Hvordan havde du det med at blive konfronteret med din økonomi af mennesker, du ikke kendte? - Det var voldsomt, synes jeg. Men det var det, vi havde brug for. Også forholdet til Maria har ifølge Benjamin haft godt af 'Luksusfældens' besøg. - Vi er blevet bedre til at snakke om tingene, så det har virkelig givet pote, siger Benjamin og kommer i den anledning med et råd til andre, der på samme vis står i økonomiske problemer: - Det er så vigtigt at få talt med nogen om det. Det behøver ikke være din mor eller din bedste ven. Det kan også være en kollega eller en fremmet. Men det er så vigtigt at få talt om det. Jeg kan også se, at det hjalp mig at åbne op for Maria. At hun fik at vide, hvor slemt det stod til, tog virkelig noget af byrden fra min skulder, siger Benjamin og understreger, at han er fuld af håb for fremtiden. Vis mere Luk

