Trækker stikket efter 11 sæsoner

Når den 11. sæson af tv-serien 'The Walking Dead' løber over skærmen, er det med at nyde den. Det bliver nemlig den sidste.

Det bekræfter AMC, der står bag serien, onsdag aften ifølge flere medier - heriblandt Variety, TVLine og Deadline.

Tv-serien, der er baseret på tegneserierne af Robert Kirkman, havde premiere i 2010, og siden har der været sendt 146 episoder.

Den tiende sæson var i fuld gang med at blive sendt, da coronavirussen tidligere i år ramte verden. Derfor blev sæsonens sidste afsnit udskudt, men 4. oktober kan seerne få lov til at se den oprindelige afslutning på den. Derudover er der dog planlagt seks yderligere afsnit, som bliver en del af sæsonen, der kommer i starten af 2021.

Den 11. og sidste sæson kommer til at bestå af 24 episoder og vil strække sig over to år. Det sidste afsnit bliver sendt i 2022.

Norman Reedus får lov til at fortsætte i rollen som Daryl Dixon i en spinoff-serie. Foto: HBO/AMC

Spinoff-serier på vej

Hvis man er glad for 'The Walking Dead'-universet er der dog også gode nyheder.

AMC bekræfter nemlig også, at man allerede har bestilt endnu en spinoff-serie, og afslutningen på den oprindelige serie er derfor langt fra det sidste, man har set til zombierne.

Den kommende serie, der endnu ikke har fået en titel, får premiere i 2023. Her fortsætter Norman Reedus og Melissa McBride deres roller som Daryl Dixon og Carol Peletier, og serien skal bygges omkring dem og deres forhold til hinanden.

Det bliver den tredje spinoff-serie i rækken. Der er i forvejen 'Fear the Walking Dead', som snart har premiere på sjette sæson, og til oktober kommer også 'The Walking Dead: World Beyond'. Desuden arbejdes der på en række film med Andrew Lincolns karakter, Rick Grimes, som oprindeligt var hovedperson i 'The Walking Dead'.