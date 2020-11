Tragedie i tv-program: Deltager død

En unavngiven amerikansk mand er død efter at have gennemført en forhindringsbane til det populære underholdningsprogram 'Wipeout' - et program, der også har haft en dansk udgave.

Efter at være kommet gennem banen, klagede manden over smerter i brystet - og kort efter faldt han om med hjertestop.

Det skriver TMZ.

Manden blev forsøgt genoplivet og kørt på hospitalet, hvor han senere døde.

Inden man kan deltage i 'Wipeout', skal man gennemgå en lægeundersøgelse, ligesom der under optagelserne er to paramedicinere til stede - men det kunne altså ikke forhindre dødsfaldet.

- Vi er knuste over, at han er gået bort, og vi har dyb sympati for familien, fortæller en talsmand fra produktionsselskabet til TMZ.