Transkønnede Sasha i 'Robinson': - Jeg kunne mærke, de satte mig i bås

'Robinson'-deltageren Sasha siger, at hun blandt andet er med i det maskuline program for at provokere og stikke lidt til forventningerne til transkønnede kvinder

I et stor interview med Ekstra Bladet fortæller 35-årige Sasha Louise Sprange om at være født som en dreng, og mandag aften er hun ligeledes aktuel i reality-klassikeren 'Robinson Ekspeditionen'.

Efter deltagelsen fortæller hun, at hun kan mærke, at hendes køn også havde betydning i programmet.

- Jeg kunne mærke, at de satte mig i bås, da jeg fortalte, at jeg er transkønnet, og det havde jeg det mærkeligt med. Der kom nogle kommentarer med, at: 'Nå, så er du bare en rigtig bitch'. Men det gjorde stadig oplevelsen nemmere, at jeg fortalte, at jeg var født som dreng, siger Sasha og understreger, at hun havde en fantastisk oplevelse med 'Robinson Ekspeditionen'.

- Det er et program, der har en masse mandeværdier, og mange af de kvinder, der er med, har også lidt et mandeego. Man havde måske ikke lige regnet med, at en transkønnet kvinde ville deltage i 'Robinson', men jeg ville gerne provokere. Det synes jeg lykkedes. Mange forventer nok, at når man er en transkvinde, skal man overkompensere med en masse makeup, men i programmet har jeg nok mere underkompenseret, griner hun.

Ren alfahan-stemning

Allerede i første afsnit af årets 'Robinson Ekspedition' kom Sasha op at toppes med sit hold.

I et stort skænderi langer den 35-årige babe ud efter drengene og siger, at de er 'truende' og tror, at de bare kan kræve, at de andre deltagere makker ret.

- Jeg er så træt af, at de her drenge hele tiden skal være truende i deres adfærd. Hvis man kommer med en mening, er man lige pludselig en trussel for dem, og så mener de, at de sagtens lige kan rejse sig op, og så skal man bare makke ret. Den virker ikke på mig, siger hun i afsnittet.

Hun uddyber sin holdning over for Ekstra Bladet:

- De havde bare travlt med at bevise, at de var rigtige mænd. De prøvede alle sammen at bestemme. Det handlede om, at nu var de kommet ud på en øde ø, og så skulle de mande sig op og vise, at de var rigtige mænd og piskede en voldsom stemning op. Der var rigtig alfahan-steming, og jeg havde mere brug for, at vi snakkede sammen, siger hun.

Truet med ø-råd

Diskussionen gjorde mændene så vrede, at de truede med at stemme Sasha ud, hvis der var ø-råd.

- Hvis vi skulle stemme lige nu, så faldt min stemme på dig. Det er jeg ked af at sige. Du anklager mig for alt muligt lort

- Det, Sasha står og ævler om, aner jeg ikke en flyvende fuck om. Sasha har rigtig trådt i spinaten. Det bliver hendes ende på øen, lød det blandt andet fra to af mændene i mandagens afsnit.

