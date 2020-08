Trine vil smadre dine fordomme

Snart kan danskerne se frem til et nyt realityprogram, når Dplay blænder op for 'Singletown'.

Her accepterer danske par at sætte forholdet på pause. Som singler bliver de indkvarteret i hver sin lejlighed sammen med andre ny-singler, der har accepteret samme præmis for at teste, om kærligheden nu også er så stærk, som de går og tror.

Dansk realitystjerne overrasker

Blandt deltagerne er Viktor og Trine, der har været kærester i fire måneder. Sidstnævnte fortæller til Ekstra Bladet, at hun har et klart mål med deltagelsen. 20-årige Trine vil vise både Viktor, sig selv og andre, at hun kan være sin kæreste tro.

- Vi tilmeldte os, fordi vi begge har nogle personlige og forholdsmæssige ting, vi gerne vil udvikle på, så det virkede super oplagt, siger hun og fortsætter:

- Vi har en fortid med andre forhold, hvor vi begge ikke har opført os helt efter bogen. Så vi vil gerne bevise, at vi kan stole 100 procent på hinanden. Jeg har meget personligt med i det her. Jeg vil gerne vise, at fordi jeg har fucket op før, så er det ikke ensbetydende med, at jeg gør det igen.

Ifølge Trine er det en holdning, hun møder tit, at fordi hun har været utro én gang, så vil hun være det igen.

- Men man kan altid udvikle sig. Bare fordi du har gjort noget én gang, betyder det ikke, man gør det igen, siger hun.

- Har du været utro flere gange?

- Nej, én gang. Det var et lille kys, men det var nok i sig selv, siger Trine.

Overraskende tv-comeback

- Er det så ikke lidt dramatisk at male fanden på væggen på den måde?

- Jo, det ved jeg godt, men det har jeg været vant til, at folk har gjort. Det er ikke sådan, at jeg har gået rundt og dømt mig selv vildt meget, men jeg synes, jeg er blevet dømt af andre. Det er jeg træt af, så jeg vil gerne vise Viktor, at det er ham og jeg.

Trines kæreste Viktor gør sig til daglig som soldat. Foto: Janus Nielsen

I 'Singletown' skal deltagerne udsættes for en række fristelser. Både af de andre flotte deltagere, som de bor sammen med, men også ved en række dates, hvor de kan opleve, hvad der findes af alternativer til deres partner.

Trine, der arbejder på en café i Valby og på en skole som pædagogmedhjælper, medgiver, at det er en svær situation, hun har sat sig selv i.

- Det er måske et svært sted at gøre det, men jeg tror også, at hvis man kan klare denne her udfordring, så kan det kun fremskynde tillidsprocessen. Vi kan ligeså godt finde ud af det nu, om det skal være mig og ham - i stedet for om to år, siger hun.

Hvordan det går Viktor og Trine i 'Singletown' kan ses til efteråret på streamingtjenesten Dplay. Tidligere er 'Paradise Hotel'-vinderen Lenny Pihl og hans kæreste Melina Buur offentliggjort som deltagere.