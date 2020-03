Trist nyhed fra 'X Factor'

Thomas Blachman og co. risikerer at vente længe, før de atter kan indtage studiet i Brøndby

Coronavirussen har for alvor fået Danmarks mest populære underholdningsprogram i knæ.

Tidligere på måneden valgte man at udskyde to fredages liveshow, hvilket ville betyde, at programmet atter skulle vises 27. marts.

TV2 bekræfter nu over for Ekstra Bladet i en skriftlig kommentar, at programmet er udskudt på ubestemt tid. De sker i lyset af de nye stramninger fra regeringen, der blandt andet forbyder forsamlinger på flere end 10 personer.

'TV2 følger regeringens retningslinjer, og derfor er 'X Factor' indtil videre udskudt i de kommende uger, så der bliver heller ikke sendt 'X Factor' fredag 27. marts. Hvordan tingene ser ud herefter, vil TV2 tage stilling til, alt efter hvordan situationen i Danmark udvikler sig', lyder det.

Samme besked er sendt til tv-redaktionerne i går aftes, lyder det videre.

Mærkeligt og surrealistisk

TV2 har ellers gjort sit for at få gennemført programmet. Ved coronavirussens spæde start i Danmark afviklede man programmet uden publikum, hvilket var en mærkelig oplevelse for dommeren Oh Land.

- Hele aftenen har været mærkelig og surrealistisk. Vi sidder i en sal uden publikum. Det vil sige, der er ikke noget filter, der er ikke den der respons udefra, hvor folk buh’er, når der bliver sagt noget uretfærdigt, eller når tonen bliver for hård, og der er ikke klapsalver, når der bliver sagt noget positivt, sagde Nanna 'Oh Land' Fabricius til Ekstra Bladet.

Det er allerede meldt ud, at finalen, der skulle være afviklet 3. april, rykkes.