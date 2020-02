Triumf til Zulu Awards: Nu afslører de stor nyhed

Komikerne Jonas Mogensen og Kasper Gross sprang ud som manuskriptforfattere, da 'Minkavlerne' i efteråret 2019 havde premiere.

Den stjernebesatte komedieserie, der blandt andre havde Mick Øgendahl, Ruben Søltoft, Niels Hausgaard, Kirsten Lehfeldt, Frank Hvam og Anna Stokholm på rollelisten, blev taget godt imod af seerne.

Se også: Nøgen på scenen: Nu bombarderes hun med reaktioner

Derfor er arbejdet i gang på endnu en sæson. Det afslørede Jonas Mogensen og Kasper Gross, da Ekstra Bladet talte med skaberne på den røde løber før Zulu Awards.

- Ja, der kommer en sæson to. Det er planlagt, og det er vi meget glade for, lød det fra duoen, der også selv spiller med i serien.

- Kan I løfte sløret for, hvad sæsonen kommer til at handle om?

- Ikke en skid. Vi er stadig ved at finde ud af det. Men det bliver noget med nogle minkavlere, fortalte de med et grin og afslørede, at sæsonen formentlig kommer til efteråret.

Zulu Awards endte helt galt

Glad for prisen

Komikerduoen glædede sig over at være nomineret til årets tv-serie til showet, men de havde ingen forventninger om at vinde prisen.

- Vi forventer ikke noget, men vi håber da lidt. Det kunne være sjovt, fortalte Jonas Mogensen, der glædede sig over at være nomineret blandt så mange stærke serier.

Arbejdet på sæson to af 'Minkavlerne' er i gang. Foto: Anthon Unger

- Det er dejligt, men det hele er meget nyt. Det er første gang, vi er nomineret til noget, så man kan sige, at vi er rigtig gode til ikke at være nomineret, grinede Kasper Gross.

Total forvirring: Drama til Zulu Awards

Under showet stod det dog også klart, at de var gode til at være nominerede. 'Minkavlerne' blev nemlig kaldt på scenen som vinder, og efterfølgende var glæden til at spore.

- Det er dejligt. Skønt, skønt, sagde Kasper Gross, mens kollegaen var lige så glad:

- Jeg har det rigtig godt og dejligt, jublede Jonas Mogensen.

Handlingen og rollelisten for sæson to er langt fra fastlagt, men til gengæld er der ingen tvivl om, hvor prisen skal stå.

- Den skal vi have. Vi har et kontor sammen, hvor den vil pynte, slog de fast.

Hvordan showet gik til, kan du se, når TV2 sender Zulu Awards søndag aften klokken 20:50.

Overrasker: Dar Salim i hedt kys med mormor