Triumferer trods kage-koks: - Jeg blev meget overrasket

Trods bundplacering i finaleafsnittets første udfordring lykkes det Mads Eg Andersen at snuppe trofæet i 'Den store bagedyst'. Nu kaster han sig over bøgerne

Efter den første tredjedel af aftenens finale i 'Den store bagedyst' på DR ser det ikke ud til at gå Mads Eg Andersens vej.

Men trods en sand glaze-fadæse i favoritudfordringen ender den 24-årige aarhusianer alligevel med at løbe med sejren.

Og det er da også en lykkelig 'Bagedyst'-vinder, Ekstra Bladet fanger over telefonen i anledningen af finalen, der blev optaget for flere måneder siden.

- Det føles bare dejligt. Det er nok først nu, det går op for mig, hvor vildt det er. For jeg har jo haft det pakket godt væk, og trofæet har været godt gemt bagerst i skabet, fortæller vinderen, der på det seneste har byttet kageopskrifter ud med lærebøger på universitetet.

- Jeg har fået afleveret min bachelor-opgave i sommer efter Bagedyst-optagelserne, siger Mads Eg, der læser molekylærbiologi på Aarhus Universitet.

Selvom han undervejs i sæsonen har brilleret hele syv ud af ni gange i den hemmelige udfordring og desuden har vundet titlen som mesterbager fire gange, kom sejren bag på ham.

- Jeg blev meget overrasket. Det var tæt, følte jeg, og jeg var ikke sikker på noget overhovedet, siger han og tilføjer:

- Der var da lige på et tidspunkt, da jeg havde vundet mesterbagerforklædet fire gange i streg, hvor jeg begyndte at tænke, at det ikke var usandsynligt, at jeg kunne gå hele vejen og vinde. Så jeg begyndte da at drømme lidt.

Mads Eg Andersen imponerede dommerne med sit mesterværk i finalen. Foto: DR

Troede, løbet var kørt

Mads Eg Andersen lægger heller ikke skjul på, at den ærgerlige bundplacering i første udfordring næsten var ved at tage modet fra ham.

- Troede du, at løbet var kørt, da du endte sidst i den første udfordring?

- Ja, det gjorde jeg. Det var også derfor, jeg blev så ked af det. Vi optog fire dage i streg, og det var dag tre, så vi var bare så pressede og gav det sidste, vi havde. Følelserne var uden på tøjet, og jeg var da også ekstra spændt på det program, fordi det ikke bare handlede om at overleve. Så da jeg startede med at fejle fuldstændig, måtte jeg jo være bagude, og jeg tænkte, at det ville være umuligt at hente, siger han.

Men mesterværket og endnu en topplacering i den hemmelige udfordring hev sejren i hus, og nu glæder Mads Eg Andersen sig til at dele den med vennerne, som han har holdt på hemmeligheden over for.

- Det bliver spændende at se folks reaktion. Jeg tror da, at de bliver rigtig glade og stolte. Og så bliver det godt at få pakket trofæet ud og få det sat op derhjemme. Jeg har det pakket ind i et viskestykke og stående bagerst i et skab, men engang imellem pakker jeg det lige ud og kigger på det et minuts tid, hvis jeg lige har en nedtur, griner han.

Han fejrer sejren lørdag med de nærmeste venner, og bagefter venter kandidatuddannelsen forude.

Kagedrømmen er dog heller ikke lagt helt på hylden.

- Jeg kunne godt finde på at lave nogle online kurser eller lave nogle events ind imellem, siger han og gør det samtidigt klart, at der endnu ikke er nogen faste planer for fremtidige bageeventyr.

