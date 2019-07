Trods dårlige anmeldelser: Knuser alle rekorder

'Løvernes konge' skovler fortsat penge ind for Disney, selvom filmen mildest talt har fået en blandet modtagelse af anmelderne.

Siden premieren i sidste uge har filmen tjent svimlende 3,5 milliarder kroner på verdensplan og desuden vippet forrige års 'Skønheden og udyret' af pinden som den Disney-genindspilning, der har haft den mest indbringende åbningsweekend.

Hvor 'Skønheden og udyret' i 2017 kunne skrabe knap 1,2 milliarder kroner til sig i løbet af sin åbningsweekend, har 'Løvernes konge' foret Disneys lommer med næsten 1,3 milliarder kroner.

Den tårnhøje indtjening er den bedste åbningsweekend for en film i juli måned. En rekord som tidligere tilhørte 'Harry Potter og Dødsregalierne - Del 2' fra 2011.

Lunken modtagelse

Selvom billetsalget slår rekord på rekord, har de danske anmeldere ikke meget tilovers for filmen, som bliver kaldt 'flot og ucharmerende'.

Politikens anmelder Kim Skotte kvitterede med tre ud af seks hjerter og beskyldte filmen for at være kunstig at se på. Endnu hårdere var DR's Ida Rud, som kun kaster to stjerner af sig.

Heller ikke B.T.s anmelder Morten Vejlgaard Just er imponeret. Han mener, at jagten på realisme har dræbt fantasien, og giver filmen tre stjerner.

Lidt oprejsning for 'Løvernes konge' dog hos Berlingskes Sarah Iben Almbjerg, der er begejstret for filmens teknologiske overlegenhed og uddeler hele frem ud af seks stjernet.

Løvernes Konge: Flot og ucharmerende