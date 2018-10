Trods frække kneb: Ude af 'Vild med dans'

Efter seks runder gik den ikke længere.

Det har kostet smertende fødder og utallige timer i øvelokalet, men ingen af delene var nok. Emmelie de Forest er ude af 'Vild med dans' efter en intens omdans mod Esben Dalgaard fredag aften.

Eurovision-vinderen fik karakteren 17, men hun manglede seernes gunst og måtte således se sig slået efter ellers at have klaret skærene i godt halvdelen af dette års sæson.

Således endte denne fredag aften med at blive en trist affære for sangerindens vedkommende.

Emmilie de Forest havde ellers taget frække kneb i brug i form af sin 'gudsbenådede popo', som hun ved flere lejligheder har fremvist i programmet.

Den fik dog ikke helt så meget plads til at folde sig ud i aftenens slowfox.

Allerede efter sin første dans fornemmede man dog, at Emmelie de Forest måske ikke gik den næste udsendelse, men sin exit i møde.

Særligt Jens Werner og Britt Bendixen talte med store bogstaver over for Emmelie de Forest.

- Der var visse tekniske dele af dansen, der var forkerte, sagde Jens Werner, der dog havde respekt for Emmelie de Forests indlevelse i dansen.

- Du har svært ved at finde balancen på gulvet, og du er for tæt på Frederik Nonnemann. Du er nødt til at løfte og tænkte til venstre, sagde Britt Bendixen.

I aftes blev der både danset de langsomme slowfoxer og wienervalse samt de hurtigere tangoer og quickstepper.

Afdæmpede versioner af blandt andet Lady Gagas 'Just Dance', Major Lazors 'Powerful' og den noget ældre Dolly Parton-sang '9 to 5' udgjorde lydtapetet.

Inden programmet havde bookmakerne regnet sig frem til, at Emmelie de Forest eller Lucy Love ville få sparket, selvom de alle har fået bedre karakterer end Rolf Sørensen gennem programmet.

Alt imens satsede de på, at enten Simon Stenspil og Molly Egelind, der har høstet nogle af de højeste karakterer gennem programmet, løber med sejren ved finalen 23. november.

I aftes slog Molly Egelind dog Simon Stenspil med længder, da hun for sin tango fik den højeste karakter hidtil, 31, mens Stenspil måtte nøjes med 20.