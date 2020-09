Trods krisemøde: - Kærligheden er intakt

Kritikken vælter ned over TV2’s håndtering af sexisme og sexchikane på tv-stationen, men alt er fryd og gammen.

I hvert fald ifølge nyhedschef Jacob Kwon.

Tidligere i dag indkaldte ledelsen medarbejderne i tv-stationens nyhedsafdeling til et stormøde, hvor ledelsen redegjorde for TV2's kurs i sagerne om sexisme i mediebranchen og på TV2.

- Hvad var helt konkret på dagsordenen for ledelsens vedkommende?

- Det var et møde, hvor vi ville i dialog med vores medarbejdere.

- Der er en vis uro i nyhedsafdelingen i forlængelse af denne debat, og vi fornemmede, at der var behov for at komme i dialog med medarbejderne og give dem muligheden for at stille spørgsmål, som de brændte inde med, til ledelsen.

- Hvad blev I spurgt om?

- Det holder vi internt.

- Diskuterede I sexisme på TV2?

- Hvad vi præcist har talt om, holder vi intent.

- Diskuterede I jeres nye habilitetsregel?

- Hvad vi præcist har talt om, holder vi internt.

- Hvad tog du med hjem fra mødet?

- Jeg synes, at der var en rigtig, rigtig god, konstruktiv tone, og mødet bekræftede det, vi gik ud fra - at medarbejderne holder af TV2 som arbejdsplads, og at de vil værne om TV2 som arbejdsplads.

- Så jeg tog det med, at vi stod samlet om at skulle arbejde med den her problemstilling, men også at kærligheden til TV2 er intakt.

- Står I ved beslutningen om, at medarbejdere, der har skrevet under på støtteerklæringen til Sofie Linde, er inhabile i dækningen af sagen?

- Ja, men som jeg også skrev på Twitter i fredags, er det en svær problemstilling, og vi er ikke 100 procent sikre på, at det sidste komma og punktum er sat præcist, hvor det skulle stå.

- Det kan man jo godt diskutere, men at der er habilitetsproblem, står vi ved, og det er stadig gældende.

- Behandler TV2 aktuelt sager om sexchikane?

- Det kan jeg ikke komme ind på, for det ved jeg faktisk ikke.

- Hvad siger det om nyhedsafdelingen, at I bliver nødt til at holde dette møde?

- Det er ikke nogen hemmelighed, at nyhedsafdelingen på TV2 er kommet i centrum i denne sag, og derfor er det naturligt for os at samle medarbejdere, så de kan stille spørgsmål.

- Nu har du sagt en masse, men vi er ikke blevet klogere på substansen …

- Det er, fordi det er et internt møde, så det er svært at gå i detaljer, siger Jacob Kwon.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra hovedtillidsmand for TV2, Lennart Sten, men det har endnu ikke været muligt.

