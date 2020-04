Trodser coronavirus: Sådan påvirkes populært TV2-program

Coronavirussen har fået stor betydning for en lang række danske og udenlandske tv-produktioner, der på grund af smittefare har været nødt til at udskyde optagelserne.

TV2-programmet 'Landmand søger kærlighed' er dog ikke et af de programmer. Det populære datingprogram starter optagelserne efter planen i maj, men coronakrisen får alligevel betydning for, hvordan det kommer til at foregå.

Se også: TV2-deltager har haft en blodprop i hjertet

TV2 skriver, at man vil optage så meget som muligt udendørs, når landmændene Brian, Claus, Laura, Mads, Stine og Svend skal forsøge at finde den helt store kærlighed.

Programredaktør på TV2, Mads Volck, slår fast, at man tager både produktionens og deltagernes helbred meget seriøst. Derfor efterlever man naturligvis også retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne.

Antallet af folk på produktionsholdet vil også blive skåret ned, og så vil de sørge for, at der bliver holdt en afstand på to meter. Hvis deltagerne ønsker fysisk kontakt med hinanden, vil kanalen dog ikke stå i vejen for det, men TV2 opfordrer heller ikke til det, lyder det.

Ingen krammere

Værten er igen i år Lene Beier, og hun ser frem til igen at tage på landevejen, når optagelserne starter i næste måned.

'Jeg glæder mig til at komme i gang og til at møde de nye landmænd,' skriver Lene Beier i en besked til Ekstra Bladet.

TV2-kendis på corona-kur: Taber et kilo om ugen

Hun skal dog vænne sig til at gøre tingene lidt anderledes, end hun har gjort i de tidligere sæsoner.

Faste seere af programmet vil nemlig vide, at hun er meget glad for at give en kram, når der er brug for det, eller når der skal hilses. Men det får hun altså ikke mulighed for i den kommende sæson.

- Man kan jo sige til folk, at man har lyst til at give dem et kram, og det tror jeg, at jeg kommer til at gøre i høj grad, siger hun til TV2.

Deltagerne til den kommende sæson blev afsløret i slutningen af marts, og her stod det klart, at sæsonen ville byde på en stor ændring i forhold til de første seks omgange.

Se også: Rask efter kræftchok: Forkæler sig selv med huskøb

For første gang i 'Landmand søger kærlighed'-historien er der nemlig kvinder med, når 20-årige Laura og 26-årige Stine skal forsøge at finde en kæreste gennem datingprogrammet.

Dem - og de andre deltagere - kan du se mere til her.