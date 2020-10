Troede ikke på det: - Jeg var da ked af det

Hilda var ikke selv overbevist om, at hun havde, hvad der skulle til for at komme videre i 'Vild med dans'

Det blev til 17 point for Michael Olesen og partneren Hilda Heick, da de to indtog scenen med deres pasodoble ved fredaens 'Vild med dans'.

Og selvom parret skøjtede videre til næste uge, var det alligevel en reflekteret Hilda, der fortalte Ekstra Bladet om oplevelsen med den 'sure' dans efterfølgende.

- Vi har arbejdet meget på det. Det ligger ikke lige til højrebenet for Hilda at se sur ud. Jeg oplever dig i hvert fald altid glad, lød det fra Michael Olesen om dansepartneren.

- Vi var glade for, at der var mange, der stemte på os. Jeg var da ked af, at vi lå helt dernede på sidstepladsen. Jeg troede, at det ville blive til en omdans, men det gjorde det jo så ikke, lød det fra Hilda.

Michael og Hilda kunne endnu en gang ånde lettet op. Foto: Mogens Flindt

Overrasker alle: - Jeg bliver rørt

Troede ikke på det

Fredagens dans blev overværet af ægtemanden Keld Heick, der havde indtaget scenen som sanger, hvor han gav den gas til 'Eviva Espana', men det var nu ikke noget, der gjorde det store indtryk på hans kone.

- Jeg havde ikke rigtig overskud til at tænke på det, da jeg stod på gulvet. Jeg tænkte mere på at kigge Michael i øjnene.

På samme måde havde Keld tidligere på aftenen udtalt, at han egentlig ikke havde de store forventninger til konens evner på gulvet.

Keld mente jo ikke, at du ville nå så langt, hvordan har du det med det?

- Nej, men det var vi enige om. Fordi jeg havde rigtig svært ved det med temperamentet til den her dans, så jeg var forberedt på, at nu kunne jeg godt komme hjem og passe mit arbejde derhjemme, siger hun med et smil og fortsætter:

- Jeg tror, han savner mig, han synes, han har så travlt. Med alle de sedler med ting, som han skal købe ind, han synes, han har så travlt.

- Men han må vente lidt, lyder det fra en glad Michael.

- Jeg er ikke ked af, at han ikke troede, jeg ville komme så langt, han ville bare forberede mig på, at det kunne ske i dag, lød det fra Hilda, der fortsatte:

- Jeg har to store støtter, jeg har Keld, og jeg har Michael.

Tager seerne med storm: Hilda hyldes

Keld har nok at se til derhjemme, så han håber nok lidt på, at hans Hilda snart er retur. Foto: Mogens Flindt

Tordner: - Det er uværdigt

Det gode humør vender retur

Næste uge bliver dog en helt anden sag for Hilda, der igen må have sit gode humør med sig på gulvet.

- Vi skal danse slowfox, det er en meget svær dans, men her må Hilda smile igen, så der er vi på hjemmebane, lyder det grinende fra Michael.

- Der kan jeg slappe lidt mere af igen, siger Hilda glad.

Og det bliver endnu en dans med akrobatik for den 74-årige kvinde.

- Jeg løfter Hilda lige så meget, som jeg har løftet alle de andre, jeg kan faktisk ikke løfte hende mere.

- Nej, du skal måske til kiroprakter med alt det løfteri, svarer Hilda partneren kækt igen, inden Michael fortæller, at Hilda faktisk tænker meget på hans form.

- Jeg tænker, han kan ikke holde til det, at han skal løfte sådan en klump som mig.

- Men vi løfter videre, siger Michael glad.

Det var parret Mille Funk og Kristian Bech der fredag måtte forlade programmet efter en omdans med Sara Bro.

Kæmpe chok: - Vi er max skuffede