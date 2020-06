TV 2 i kovending

Tilbage i april skulle det første afsnit af den stort anlagte dramaserie 'Alfa' med blandt andre Lars Mikkelsen, brødrene Sebastian og Andreas Jessen og Henning Jensen have været løbet over skærmen på TV2 Zulu.

Men på grund af coronakrisen valgte TV2 at udsætte premieren på serien til næste år.

Det havde svenske TV4 dog ikke tænkt sig at gøre og har holdt fast i den premieredato, tv-stationen havde tiltænkt, da de købte serien - nemlig den 11. juni.

Derfor har den danske serie haft verdenspremiere i Sverige.

Nu oplyser TV2, at 'Alfa' alligevel bliver sendt herhjemme i år. Den får nemlig premiere på TV2 Zulu og TV2 Play søndag den 16. august.

- Da coronaen øjeblikkeligt lukkede ned for masser af tv-produktioner i foråret, skabte det usikkerhed om, hvorvidt vi i det hele taget kunne producere de fiktionsserier, vi har planlagt til de kommende måneder og år, siger TV2's fiktionschef, Katrine Vogelsang, i pressemeddelelsen og uddyber:

- I det lys satte vi premieren på 'Alfa' på pause i en periode, som heldigvis blev relativt kort. Søndag 16. august er 'Alfa' klar til danskerne, og det er vi superglade for.

Billetbaskere

Det glæder formentligt Milad Avaz, der har skrevet og instrueret 'Alfa' og står bag serien sammen med sine to brødre, Misam og Mehdi Avaz, der har lavet billetbaskerne 'Mens vi lever' og 'Kollision'.

Tidligere i juni udtrykte Milad Avaz i et interview med Ritzau, at det var lidt mærkeligt at vide, at det var svenskerne, som fik serien at se først.

- Det føles lidt som et kapitel, man ikke får lov at lukke helt. Lidt som et løbe et maraton uden mållinje, hvor man ikke får en krammer og en medalje, men man stadig er stolt af at have løbet det, sagde han.

Økonomisk udtrykte Milad Avaz samtidig forståelse for TV2's beslutning grundet coronasituationen.

- Hvis jeg skal tage min CBS-hat (Copenhagen Business School, red.) på, kan jeg godt forstå det, men tager jeg min filmmager-hat på, så er det bare super ærgerligt, at vi ikke får gavn af de skattekroner, der er brugt, til at servere serien for danskere i denne tid. Men der har vi ikke noget at skulle have sagt, sagde han til Ritzau.

'Alfa' handler om den nyuddannede børsmægler Adam, der oplever magten og den hurtige anerkendelse i narkomiljøet og beslutter sig for at danne et kartel. Men hans egen bror, som er politimand, står i vejen.

Rollerne som de to brødre indtages af Sebastian og Andreas Jessen, som også er brødre i virkelighedens verden.

De øvrige roller spilles blandt andre af Lars Mikkelsen, Henning Jensen, Laura Drasbæk, Thomas Levin, Henrik Noël Olesen, Solbjørg Højfeldt og Susanne Storm samt nye navne som Besir Zeciri, Ari Alexander og Simone Lykke.

'Alfa' kan ses på TV2 PLAY og TV2 Zulu fra søndag 16. august.