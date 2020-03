Tv-babe gør comeback: Meget man ikke ser

24-årige Silke Kristensen er tilbage på 'Paradise Hotel'.

Det blev afsløret tirsdag, hvor hun kunne fjerne masken og vise sig frem som 'krigeren', der havde gået efter Anna Seneca i forbindelse med sin entré.

Det er efterhånden længe siden, at Marco Harry smed hende ud af hotellet, men Silke Kristensen afslører over for Ekstra Bladet, at hun aldrig nåede hjem til Danmark. I stedet blev hun indlogeret på et mexicansk hotel i nærheden.

- Jeg var på et hotel, hvor jeg hyggede mig. Det var fandeme mange dage, jeg tror, jeg var ude af 'Paradise' i 10-11 dage, siger hun.

Hun blev siden flyttet fra hotellet.

- Jeg var først på et meget lille sted og blev så flyttet over til et AirBnB, men der var ikke mange, der snakkede engelsk, så jeg var meget alene, siger Silke Kristensen, der fortsætter:

- Jeg lavede ikke så meget. Jeg havde ikke nogen telefon, og jeg havde læst de bøger, jeg havde med. I stedet besøgte jeg en café, der lå lidt derfra. Jeg blev gode venner med ejeren, en mor fra Canada og hendes søn. De havde åbnet en kaffebar, og jeg snakkede med dem hver dag, siger hun og fortæller, at hun siden er blevet venner med sønnen på Facebook.

Besked dagen før

Pludselig en dag fik hun at vide, at det var tid til, hun igen indtog realityprogrammet.

- De (produktionen, red.) kom og sagde det dagen før. Det var mega sjovt at komme ind udklædt, og jeg glædede mig bare til at komme ind igen. Det var fedt, siger hun.

I forbindelse med sin entré skulle hun vælge en deltagers billede, der skulle placeres i en bombe. Den person risikerede at komme i stor fare.

- Hvorfor gik du efter Anna?

- Det var udelukkende, fordi jeg ikke havde spillet sammen med hende. Det var oplagt, vi har prøvet at få hende ud mange gange, så det var en oplagt måde at sætte hende i fare, og hun vidste jo ikke, det var mig, siger Silke Kristensen.

Silke er tilbage i 'Paradise Hotel'. Foto: Janus Nielsen/Nent Group Danmark

Forvirring om Türker

Der ventede hende et overraskende syn, da hun udklædt gik rundt og så på deltagernes billeder, imens der blev festet ovenpå. Silke havde nemlig ikke fået at vide, hvem der stadig var tilbage på hotellet.

- Man får ikke så meget at vide. Jeg fik bare at vide, jeg skulle kigge på billederne, og hvad jeg ellers skulle. Det var mærkeligt, for der var både folk, der manglede og nye ansigter, så jeg tænkte 'hvad sker der lige'.

Særligt én manglede.

Dagen før, hun blev afsløret som 'krigeren', gik hun, som nævnt, rundt på hotellet og så på deltagernes billeder. Her kunne hun se sin gamle flamme, Türker Alici, som hun også kunne høre til festen i loungen. Men da hun tjekkede ind, var han smidt ud af programmet efter at have tyret en flaske i hovedet på Sarah Dohn.

- Jeg tænkte; 'hvad fanden er der sket, laver I sjov med mig'. Jeg havde jo set hans billede på hotellet aftenen før og hørt ham, så jeg troede, han gemte sig. Det var vildt mærkeligt, siger hun.

Hvordan det går Silke Kristensen i programmet, kan ses på Viaplay og Viafree.