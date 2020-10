Tv-Bingo truet: Kan ende med lukning

En ny lov kan betyde enden for Danmarks ældste underholdningsprogram SIFA TV-Bingo

Snart kan det være slut med at se bingo i fjernsynet på DK4.

Ifølge SIFA-TV-Bingo er deres tv-program nemlig truet, fordi der i 2021 indtræder en ny lov om afgifter af spil, der vil fjerne hele overskuddet fra programmet.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Den nye lov vil gerne sikre en stramning om at reducere forbruget af spil og mindske problemerne med ludomani, men det ender altså ifølge selskabet med at ramme den gode bingo-tv.

- Vi er de eneste i Danmark, der sender bingo via tv, og vi er fejlagtigt kategoriseret som formidler af væddemål og/eller online casinospil. Skatteministeriet har ganske enkelt ikke en kategori til sådan nogle som os, og derfor mener vi, at det er en fejl, at vi også rammes af denne ekstra afgiftsforhøjelse. Det vil ganske enkelt tage livet af os, forklarer SIFAs bestyrelsesformand Ole Nielsen.

Folkene bag programmet mener, at det er en fejl, at de også er underlagt de regler.

- Vi respekterer til enhver tid den gældende spillovgivning og de gode hensigter bag, men en bingoplade til en hel times underholdning koster 25 kroner, så vi bidrager næppe til ludomani. Samtidig er SIFA TV-Bingo dagens højdepunkt for mange ældre og lidt sårbare tv-seere, som lige nu er mere socialt isoleret end nogensinde, og vi forstår ikke, hvis TV-Bingo skal stoppe på et misforstået grundlag hos Skattestyrelsen, forklarer SIFAs bestyrelsesformand Ole Nielsen.

Derfor har selskabet nu forsøgt sig med en henvendelse til Skatteministeriet, hvor de forsøger at få ændret loven på en måde, så der stadig er plads til programmet.