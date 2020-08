Tv-deltager får nyt vildt navn

Hun deltog i den seneste sæson af 'Gift ved første blik' som Henriette Hansen, men nu hedder hun Pipimaya Viktoria Allison Mogensen.

Det bekræfter tv-deltageren i dag til Ekstra Bladet.

- Jeg har aldrig været super vild med mit navn. Det er noget, jeg har tænkt over i mange år, og nu føltes det bare som det rigtige tidspunkt, at tage springet ud i det, siger hun om sit navneskifte.

Det nye navn har hun lavet i samarbejde med en numerolog.

- Man får en liste med fornavne, mellemnavne og efternavne, og så kan man selv vælge ud og sammensætte det, så jeg har selv skabt mit navn, men ud fra et begrænset udvalg, fortæller Pipimaya Viktoria Allison Mogensen.

Viktoria til hverdag

Hendes nye fornavn er Pipimaya, men hun kommer til at bruge Viktoria til hverdag, fordi det i arbejdssammenhæng er lettere at forhold sig til, forklarer hun. Derudover synes hun også bare, at Viktoria passer perfekt til hende.

- Alle navnene er i brug. Pipimaya er der nogen, som kalder mig som kælenavn, selvom det er mit fornavn. Viktoria bliver jeg kaldt til hverdag på arbejdet og af venner, og Allison bruger jeg på min kreative profil.

Hun fortæller, at navneskiftet er sket for over to måneder siden, så hendes omgangskreds er ved at vænne sig til det.

- Jeg havde forventet, at der ville komme lidt voldsomme reaktioner, men folk har bare været positive og synes, det er vildt fedt, siger den tidligere tv-deltager.

- Selvfølgelig skal folk lige vænne sig til det, og jeg bliver stadig kaldt Henriette en del gange, tilføjer hun med et lille grin.

Hansen er skiftet ud med Mogensen

Viktoria var heller ikke glad for sit oprindelige efternavn, Hansen. Derfor har hun skiftet det ud med et andet efternavn, der slutter på -sen, nemlig Mogensen.



- Jeg kan godt lide det, og så er det jo også stadig et dejligt dansk navn. Så folk er ikke i tvivl om, at selvom jeg måske har nogle lidt specielle fornavne, så er jeg stadigvæk dansk, fortæller hun om det nye efternavn.

I 'Gift ved første blik' dannede hun par med Claus Henriksen. Ved tv-eksperimentets afslutning valgte de at forblive gift, men parret er efterfølgende gået hver til sit.

Viktoria skriver i en SMS til Ekstra Bladet, at hun ikke har fået en ny kæreste, men at hun 'dater en meget sød fyr'.