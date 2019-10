Tv-deltager raser over TV2: - Det er respektløst

Jes Busk er ikke tilfreds med, at TV2 ville have ham til at ændre sin joke kort før sin optræden i 'Danmark har talent'

Da underholdningsprogrammet 'Danmark har talent' for første gang i denne sæson blev sendt live lørdag aften på TV2, var det med komikeren Jes Busk som en af deltagerne.

Seerne var vilde med ham, og selvom han ikke gik videre til semifinalerne, så endte han som den, der havde fået næstflest stemmer af seerne i lørdagens program.

Men bag kulisserne gik alting langt fra så smertefrit, som det så ud til for seerne.

Ifølge Jes Busk blev han nemlig i ellevte time tvunget af TV2 til at ændre sit show, fordi de ikke ville have, at han brugte ordet 'neger' som led i sin satire.

- Vi er jo til de her prøver et par dage inden liveshows, og i mit show har jeg en beskrivelse af en svigerinde, der er 'høvding for en negerstamme nede i Afrika'. Men jeg bliver så stoppet midt i min prøve og får at vide, at jeg ikke kan sige 'negerstamme', og at jeg er nødt til at ændre det ord i mit show, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det er jo en fiktiv kvinde, jeg taler om. Jeg synes, det er så langt ude og helt grotesk, siger han og fortæller, at han flere gange inden var blevet bedt om at støvsuge sine jokes for ordet 'neger'.

Jes Busk synes ikke, det er i orden, at TV2 vælger at censurere hans show. Foto: Per Arnesen/TV2

Blev rasende

Ifølge Jes Busk tog han ikke ligefrem den nyhed med et smil.

- Jeg blev så sur, at jeg gik af scenen. Jeg var rasende, og så lavede jeg sidste gennemgang af mit show uden interesse for projektet. Jeg synes, det var så langt ude. Det er ikke fordi, jeg har et princip om, at man skal have lov til at sige neger, men det skaber uro for mig, når jeg bliver bedt om at ændre det med så kort varsel, siger han og fortsætter:

- Jeg havde en meget lang diskussion med produktionen, for jeg synes ikke, det var i orden, at jeg blev presset til at ændre mine jokes. Min fornemmelse var jo, at TV2 kunne lide mig, fordi jeg var sjov, fræk og anderledes, og så måtte jeg lige pludselig ikke være det alligevel, siger han.

Jes Busk fortæller, at han dog var nødt til at makke ret og lave sin joke om i sidste ende, hvis han ønskede at fortsætte programmet.

- Joken bliver jo efter min mening meget svagere ved at undlade ordet. Men de foreslog også, at jeg helt skulle undlade joken, og det er altså meget at bede om så kort tid inden. Jeg skal kunne mine ting så godt, at de sidder helt omme i baghjernen, og det her gør, at de får et dårligere produkt ud af mig, end hvis de havde holdt deres kæft, siger han og fortsætter:

- For jeg var ikke sikker i det, og der kom et dårligere produkt ud af mig. Det gjorde mig virkelig stresset, og jeg blev i tvivl om mit eget materiale. På den måde synes jeg, det er respektløst - at de har manglende respekt over for kunst.

Jes Busk på scenen i liveshowet. Foto: Per Arnesen/TV2

Glad for sin deltagelse

Jes Busk understreger dog, at han trods alt har været glad for at være med i 'Danmark har talent'.

- Jeg er glad for, at jeg fik lov af TV2 til at få den her chance. Jeg har fået lov til at vise det, jeg kan, og det er fedt at komme så langt, som jeg gjorde. Men jeg skulle have holdt ved og sat min vilje igennem med den joke. Det kan jeg godt være ærgerlig over, at jeg ikke gjorde. For det kunne have været et endnu bedre show, hvis jeg havde kunnet lave det oprindelige show, og så havde jeg ikke ladet mig ligge under for deres politiske korrekthed.

'Danmark har talent'-deltageren ærgrer sig samtidig over, at TV2 har valgt at tage 'den politisk korrekte hat på'.

- TV2 vil måske bilde sig selv ind, at de er åbne og tolerante, men det er så kun, indtil de ikke er det mere. Der blev lagt pres på mig, og hvis jeg havde fået at vide fra starten, at der var ord, jeg ikke måtte sige, så havde jeg sagt nej tak til at være med.

- Nogen vil måske mene, at du kommer med den her kritik af TV2, fordi du ikke røg videre i programmet. Har det noget på sig?

- Nej. På ingen måde. Jeg er rigtig glad for, at jeg fik chancen, og jeg havde aldrig nogensinde troet, at jeg skulle komme så langt. Så det har været det hele værd. Jeg er ikke muggen over, at jeg røg ud, men over at jeg ikke 'nailede' den 100 procent på grund af den stress, der blev påført mig.