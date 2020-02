Tv-dommer i kæmpe problemer: Det er fuldstændig vanvittigt!

I aften er det Lars Ankerstjernes tur til at finde deltagere til den kommende bootcamp i 'X Factor'. Et stort felt skal skæres ned til maksimalt fem, og det er tydeligt, at sangskriveren kommer i problemer.

I en teaser for aftenens program lyder det nærmest tryglende fra Lars Ankerstjerne, da gruppen Smokey Eyes går på scenen.

- Vær sød at redde min aften.

Hvordan amatørduoen præsterer med U2's megahit 'I Still Haven't Found What I'm Looking For', kan ses i videoen over artiklen, og det vil nok imponere de fleste, men Lars Ankerstjerne sender et sus gennem salen, da han åbner munden og begynder sin kritik.

- I virkeligheden er det et fuldstændigt vanvittigt sangvalg. Det lever slet ikke op til de der koloenorme forventninger og tanker, jeg har om jer to, indleder Ankerstjerne, inden Smokey Eyes alligevel kan finde smilet frem.

- I lyder så sindssygt godt så mange steder. For en sangskriver, producer og mentor, der skal vælge sange til jer, så er det bare, at man glæder sig til at høre jer synge, lyder de rosende ord.

Hele sæsonens sidste 'Five chair challenge' kan ses i aften klokken 20 på TV2