Tv-ekspert revser stor DR-satsning: Begik én KÆMPE fejl

Fredag aften havde DR's kæmpe-satsning 'LIVE!' premiere, men det nye program, der skal erstatte 'X Factor', som fra i år bliver sendt hos konkurrenten TV2, får allerede nu hårde ord med på vejen på de sociale medier fra de danske seere.

Heller ikke tv-ekspert Keld Reinicke er særlig begejstret for det nye program.

- Overordnet er jeg bange for, at det er for monotont sat op. Der sker ikke udvikling nok. Hvis man ikke har appen og ikke stemmer, bliver det et langt show. Når man laver tv, skal appen ikke være hele omdrejningspunktet, og det bliver det her. Det er en stor udfordring for programmet, som jeg ser det, siger Keld Reinicke til Ekstra Bladet med henvisning til, at seerne sammen med dommerne kan have medbestemmelse ved at stemme via 'LIVE!'-appen.

Keld Reinicke, der selv har været med til at udvikle adskillige programmer for både DR og TV2, synes især, det er ærgerligt, at DR ikke har taget højde for, at mange ser programmet via stream og derfor ikke kan nå at stemme, da signalet er forsinket.

- Det er rigtig ærgerligt med den her app-afstemning, fordi mange ser det på nettet, og der er signalet forsinket. Dem, der ser det via stream,vil få en fornemmelse for, at teknikken ikke virker, og at de ikke kan stemme. Det er virkelig kikset, siger han og fortsætter.

- Det er en rigtig ærgerlig, og en rigtig stor fejl fra DR's side, for de har godt vidst det her. Derfor er de nødt til at sige højt, at man kun kan stemme, hvis man ser programmet via fjernsynet og ikke på nettet. Det er de nødt til at gøre noget ved, for ellers er det en falliterklæring. Men jeg er sikker på, at der er en masse ting, de retter op på til næste gang, lyder det fra tv-eksperten.

Sanne Salomonsen og Lina Rafn er dommere på det nye program. Foto: Linda Johansen

Personlighed forsvinder

Ifølge Keld Reinicke er der dog også flere positive ting at sige om programmet.

- Når det er sagt, så synes jeg, at man skal huske på, at det her er et dansk-udviklet program. Det er første gang meget længe, at det sker. Jeg synes, det er sejt, at vi laver nye programmer i Danmark. Det er få steder, man gør det, siger han og fortsætter.

- Af nye store underholdningsprogrammer er det noget af det bedste, jeg har set i længere tid. Hvis man ser på noget af det andet, der har været indenfor de seneste år, har det virkelig været dårligt. Jeg synes for eksempel, at det er lovende, at man i programmet bliver præsenteret for nye musikgenrer, end man er vant til. Men det er bare svært at lave et nyt, stort underholdningsprogram. Det er ikke fordi, at DR er dumme og dårlige.

Mangler personlighed

Keld Reinicke synes dog generelt, at 'LIVE!' mangler personlighed.

- Når man laver sådan en stor audition live, så har man jo ikke mulighed for at klippe i det, og det betyder, at man ikke får så meget følelse med. Der er alt for meget afstemning og for lidt følelse i programmet efter min smag. Vi kommer ikke særlig tæt på deltagerne på den måde, og det bliver overfladisk.

Ifølge Keld Reinicke har 'LIVE!' dog stadig sin helt store udfordring tilbage, når programmet fra 7. september skal dele sendetid med 'Vild med dans' på TV2.

- Jeg tror, at seertallene har været fine nok i dag, fordi der ikke har været nogle andre programmer, det skulle konkurrere med. Og det er jo også derfor, at DR har lagt programmet her. Det er et desperat forsøg på at fange seere, inden 'Vild med dans' begynder. Men jeg tror ikke, at 'Vild med dans' skal være bange. Jeg tror, at børnefamilierne måske vil hoppe på krogen med 'LIVE!', og så vil alle andre gå tilbage til at se 'Vild med dans'.

- Men jeg synes ikke, at programmet er så dårligt, at det ikke vil gå. Det skal nok gå.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra DR, men det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt.