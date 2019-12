Tv-kanal i shitstorm: 'Hvorfor må kvinderne ikke kysse?'

En reklame, hvor et lesbisk par bliver viet, har fået tv-kanalen Hallmark til at trække i bremsen. Det går nemlig imod kanalens retningslinjer

Tv-kanalen Hallmark er absolut ikke interesseret i at vise to kvinder, der kysser, i deres sendetid.

Det står klart, efter en talsperson fra kanalen har fortalt, at en ny reklame med to kvinder, der bliver viet, er blevet fjernet.

Flere konservative grupper har nemlig klaget over den 'kontroversielle' reklame.

Det skriver The New York Times.

Da mediet spurgte kanalen, hvorfor reklamen ikke må sendes alligevel, fortalte en medarbejder, at man ikke kunne acceptere indhold, der var blevet 'dømt til at være kontroversielt'.

Kvindernes måde at vise følelser på offentligt gik imod kanalens politik, men medarbejderen ville ikke svare på, hvorfor en næsten identisk reklame med kys mellem en mand og kvinde godt kunne sendes.

Der er tale om en serie på seks reklamer fra internetfirmaet Zola, der har kørt på kanalen siden 2. december. Reklamerne viser forskellige par, der bliver gift, og mens de står ved alteret, undrer de sig over, om gæsterne ville være kommet til tiden og have haft bedre gaver med, hvis de havde planlagt deres bryllup gennem hjemmesiden Zola.

'Ikke familie-venligt'

Gruppen One million moms, der definerer deres formål som at kæmpe mod uanstændig opførsel, sendte en underskriftindsamling ud, hvor de bad Hallmark overveje, om de virkelig ville vise reklamer med homoseksuelle par.

På gruppens hjemmeside florerer også et citat, hvor man sætter spørgsmålstegn ved reklamen.

'Hvorfor ville Hallmark vise et lesbisk bryllup? Hallmark film er familie-venlige, og det har I ødelagt med denne reklame', står der.

Fredag havde næsten 25.000 mennesker skrevet under på, at reklamen var upassende.

På Twitter er flere dog utilfredse med, at man har valgt at fjerne reklamen med parret.

Hashtags som #BoycottHallmarkChannel og #boycotthallmark har fået omkring 8000 tweets, hvor flere er sure over beslutningen.

Zola er blevet underrettet om, at fire ud af deres seks reklamer er blevet fjernet.

Zola har siden bedt om en forklaring, men fik kun et enkelt citat.

'Vi har ikke lov til at bruge reklamer, der er blevet kaldt kontroversielle.'

Det var alt for meget for konservative i USA, at de to kvinder kyssede. Foto: Zola

Trækker reklamer

Hallmark har siden udtalt sig yderligere i sagen.

'Beslutningen om ikke at sende reklamerne kommer af, at vi ikke kan vise så voldsomme offentlige følelser, uanset hvem det er, der gør det. Vi viser ikke politiske budskaber, groft sprog og mange andre kategorier.'

Det er dog kun reklamerne med kys mellem homoseksuelle par, der ikke er blevet godkendt.

Reklamen med en mand og kvinde, der kysser, må gerne sendes.

Beslutningen har fået Zola op i det røde felt, og de er absolut ikke tilfredse med kanalen.

'Hallmark godkendte reklamer, hvor et heteroseksuelt par kysser, men ikke den, hvor et lesbisk par kysser. Alle kys, alle par og ægteskaber er lige og fortjener at blive fejret lige meget. Vi vil ikke længere reklamere hos Hallmark', lød det.

Efterfølgende har Hallmark undskyldt og beder nu om lov til, at de alligevel kan bringe reklamerne.

Der er dog ikke kommet svar fra Zola, men de takker for al støtten, de har modtaget, efter at reklamerne blev fjernet.