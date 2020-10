Tv-kendis: - Det er helt slut

Frederik Skovbjerg er helt færdig med Fie Laursen - og så er han ny deltager i 'Ex on the Beach - All Stars'

Tredje gang er lykkens gang.

Sådan er mindsettet for Frederik Skovbjerg, der som den tredje deltager nu kan præsenteres til 'Ex on the Beach's All Star-udgave. Den 25-årige realitydeltager har deltaget to gange. Den ene gang havde han en romantisk kærlighedshistorie med Fie Laursen - den anden var han programmets knaldekonge, der forførte hunkøn efter behag.

- Tredje gang er lykkens gang. Nu må vi se, hvad der sker. Jeg er selvfølgelig tilbage, fordi 'Ex on the Beach' er fucking fedt. Vi hygger os, fester, får nogle fede bekendtskaber, og så håber man vel, at der falder noget godt af i sidste ende, siger han med et glimt i øjet.

Han har en fortid med Line Maria Busk, der blev præsenteret som ny deltager i går, men det er mest hans kærlighedsaffære med Fie Laursen, som han flyttede sammen med efter programmet, han huskes for. Den forbindelse er dog skrinlagt for længst, understreger han.

- Vi snakker overhovedet ikke sammen mere. Overhovedet ikke. Fie og jeg - det er en fortid, som aldrig skulle være sket. Jeg slap ud i tide, siger han og drager et lettelsens suk.

Knaldekongen er tilbage, men han forventer at gå lidt roligere til værks denne gang. Foto: Janus Nielsen

Skal helt væk

Hans hånd prydes dog stadig af deres kærestetatovering 'F + F', som han håber snart at få væk. Helt væk.

- Jeg har fået den laserbehandlet tre gange, men den er stadig så ny, at det tager noget tid. Jeg vil ikke bare have dækket den, for så vil jeg altid huske, hvorfor jeg fik den. Den skal bare væk, siger han og erkender, at han selv har sløset og glemt sine aftaler hos laserbehandleren.

Også Jeppe Bøg Risager er blevet præsenteret i 'All Star'-udgaven. De to kæmpede begge om Fies opmærksomhed og havde nogle hidsige diskussioner, da de deltog i den samme sæson. Stridsøksen er aldrig blevet begravet, fortæller Frederik Skovbjerg.

- Vi har aldrig fået talt ud, efter vi var lidt i totterne på hinanden. Det er ikke til at vide, hvordan det løser sig denne gang.

- Hvordan var det at se Jeppe blandt deltagerne?

- Det var blandet, for jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle tackle det. Men Jeppe er en cool fyr, og det syntes jeg også, han var sidst. Der var bare nogle ting, vi var uenige om. Det hjalp heller ikke, at han gik efter den samme, som jeg gjorde. Jeg syntes ikke, han var til at stole på, så det var selvfølgelig lidt specielt at se ham igen.

Men hvad kan man så forvente sig af Frederik Skovbjerg denne gang?

- Min intention har fra starten været, at jeg skulle holde lidt igen, men det er ikke til at sige, hvad der sker, efter jeg kom herind. Man har et standpunkt, til man tager et nyt, men udgangspunktet var, at jeg ville tage det mere stille og roligt denne gang, siger han.

Hvordan det går Jeppe, Line Maria og Frederik i 'Ex on the Beach - All Stars' kan ses på streamingtjenesten Dplay fra 1. november.