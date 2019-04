Tv-kendis færdig: Smidt ud efter voldsepisode

Morten Kjeldsen er færdig i 'Ex on the Beach', efter han slog og sparkede en anden deltager

Det gik vildt for sig i tirsdagens udgave af realityprogrammet 'Ex on the Beach'.

Her kom deltagerne Morten Kjeldsen og Claes Lang gevaldigt op at toppes, fordi Claes Lang bestemte sig for, at han ville sove i samme seng som Morten Kjeldsen og Cecilie. En kvinde, de vel at mærke begge har haft sex med.

Men netop idéen om, at Claes Lang skulle sove i deres seng, var Morten Kjeldsen ikke tilfreds med.

De to kom op at toppes, og det førte til, at Morten Kjeldsen skubbede og sparkede Claes Lang ud af sengen op til flere gange.

Morten Kjeldsen deltog også i første sæson af 'Ex on the Beach'. Hans ophold i sæson to blev dog kort. Foto: Krestine Havemann

Episoden har nu fået konsekvenser for Morten Kjeldsen.

I næste afsnit af 'Ex on the Beach', som bliver sendt onsdag klokken 22 på Kanal 4, vælger produktionen nemlig at smide ham hjem.

- Kære alle, i villaen skal alle have et sted at sove, og man skubber ikke hinanden ud af sengen. Morten, du skal pakke dine ting og forlade villaen, læser Cecilie højt af den besked, som tabletten giver de andre beboere.

- Jeg tænker, at det er en smule selvforskyldt, at Morten ryger ud. Selvom vi havde en god snak og fik løst alting mellem os, så trådte han stadig over grænsen, siger Claes, da det står klart, at Morten skal forlade villaen.

Ked af det

Alligevel bliver flere af de andre deltagere i villaen meget berørte over, at Morten Kjeldsen skal hjem til Danmark. Især Cecilie, Morten Kjeldsens eks.

- Jeg har det helt ad helvede til med, at Morten skal hjem. Jeg kan næsten ikke få mig selv til at sige ordene. Jeg synes, det er super nederen. Jeg synes virkelig, vi var begyndt at komme godt ind på hinanden, siger hun henvendt til kameraet.

Morten selv tager det dog med ophøjet ro.

- At jeg ryger ud. Det må vi bare tage med. Jeg kan jo ikke være herinde for evigt. Det var det. Det var meget sjovt, lyder det fra en fattet Morten.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Discovery Networks i forbindelse med Morten Kjeldsens exit, men de oplyser, at de ikke har kommentarer til sagen, før programmet har været sendt søndag aften.

