Tv-kendis raser: - Hun skal bare holde kæft!

Casper Balo fra årets 'Paradise Hotel' har allerede sat nye standarder for, hvor barnligt man kan tillade sig at optræde i et realityprogram. Det skete eksempelvis, da han blev tøsefornærmet og nægtede at tale med eller give hånd til Türker Alici, efter han havde smidt Anna Seneca ud af programmet ved en parceremoni.

Der var også, da han bad vennen Daniel om at hente sine bukser retur, som Türker havde på. Türker måtte derfor strippe foran alle og aflevere bukserne til mellemmanden med et forundret:

- Er det seriøst?

Og så var der, da han sammen med Daniel demonstrativt satte sig i kejser- og kejserindens trone, fordi de mente, den burde tilhøre dem og ikke Sarah Dohn og Türker Alici.

Men i dagens afsnit satte han helt nye standarder. Her blev partneren Freja Rømer sendt ud fra hotellet, efter han selv var blevet et låst par med Heidi Jeppesen. Det betød, at han skulle have ny sengepartner. Eller sådan plejer det at være.

- Jeg tror, du sover bedst på sofaen, siger Casper Balo i afsnittet henvendt til Heidi Jeppesen, der i sync kommenterer på den bombastiske udmelding:

- Jeg har aldrig hørt før, at en mand har sagt til en kvinde, at hun skal sove på sofaen. Selvom man er uvenner, synes jeg, det er meget respektløst og siger meget om ham som person.

Der var ellers rigeligt med plads i sengen, hvis Casper rykkede lidt til den ene side. Foto: Nent Group Danmark

Barnlig og ondskabsfuld

Da mørket falder på, kan man se, hvordan Heidi Jeppesen må tage til takke med sofaen, mens Casper Balo ligger på midten af sengen og breder sig.

Da Ekstra Bladet fanger Heidi Jeppesen over telefonen, er hun stadig dybt forundret.

- Det gjorde meget ondt på mig. Én ting er at blive sur over det taktiske. Men at man går så langt, at man fortæller, man ikke kan holde ud at sove i samme seng, som man jo normalt altid gør, det var ikke så gentleman-agtigt. Det var trods alt ham, der ikke kunne lide mig. Det var mærkeligt, at han lige valgte at lege konge og tog sengen, sukker hun.

Forbød han dig decideret at sove i den?

- Han forbød det ikke, men han gjorde det decideret svært at sige, jeg gerne ville sove der. Selvfølgelig har man ikke lyst til at sove sammen med en, der er så barnlig og ondskabsfuld. Jeg kan godt forstå, at han havde det svært over at miste sin partner, men jeg ville aldrig trække linjen så hårdt op og opføre mig på den måde, siger Heidi Jeppesen.

Casper Balos spil på hotellet er ved at smuldre. Foto: Nent Group Danmark

Blev ignoreret

Valget om at låse sig til Casper Balo blev et vendepunkt for hendes tid på hotellet. Og det var ikke til det positive.

- Jeg havde det faktisk fint nok på hotellet op til det moment, men der begyndte det at glippe for mig, og jeg begyndte at føle mig udsat. Det taktiske tog over, og det var svært at snakke med den anden gruppe. Jeg blev afvist og ignoreret. Til sidst stoppede jeg bare med at sige noget. Jeg følte mig ikke velkommen, siger hun.

Heidi Jeppesen understreger, at hun fortsat kom fint ud af det med Türker Alicis store gruppe, samt at hun er kommet videre. Hun håber bare, at Casper Balo vil se indad.

- Jeg vil ikke kaste med sten, men jeg håber, at han kan se, at det ikke var helt retfærdigt i den situation. Det er ikke sådan, at jeg har brug for en undskyldning. Vi har talt sammen siden, hvor vi kunne tale sammen som voksne mennesker.

Heidi Jeppesen mener, at Casper Balo opførte sig barnligt og ondskabsfuldt. Foto: Nent Group Danmark

Casper Balo giver dog ikke meget for Heidis Jeppesens kritik. Han mener derimod, at det var helt berettiget, at hun blev henvist til sofaen.

- Lige siden jeg fandt ud af, at der var den der lorte-fredning, har jeg vidst, at Heidi ville frede sig med mig, så det var ikke en overraskelse for mig. Men i situationen var det noget lort, og jeg havde bestemt ikke lyst til at have hende som partner, siger han og fortsætter:

- Uanset om det havde været Heidi, Türker eller en helt femte, jeg skulle sove sammen med, så havde jeg opfordret dem til at tage sofaen. For hvorfor skal personen tage Frejas plads i min seng, når personen lige har været med til at smide Freja ud?

- Men kunne du så ikke bare selv have taget sofaen, hvis det var sådan et stort problem for dig?

- I og med at det var mit værelse fra dag et, så selvfølgelig skal hun ikke have plads i min seng. Jeg ofrer ikke mig selv, når hun lige er gået imod mig.

Fortryder intet

- Så du står fuldt fast ved, at din opførsel på hotellet var i orden, og at det er i orden at henstille hende til sofaen?

- Når man er den, der ender på sofaen, vil man altid synes, det er hamrende nederen, og man vil være bitter over det. Men det er et spil. Hun skal holde sin kæft og komme videre. Hvis hun trodser mig igen, så bliver hun henvist til en sofa igen, siger han køligt.

- Kan du forstå, at der er seere derude, der ikke mener, at du opfører dig særlig pænt?

- Jeg er en pissearrogant person, og jeg vidste, at jeg ville få meget hate, når jeg kom hjem. Men det preller af mig. Det eneste, jeg ikke kan tage er, når det begynder at være vendt mod min familie. Det er ikke i orden. Fuck alt andet. De kan skrive, hvad de vil om mig, siger han og fortsætter:

- Jeg føler sgu godt, at jeg kan stå inde for den måde, jeg er på. De klipper det på værste måde, og man ser jo ikke meget af det gode. Man ser kun, at Daniel og jeg render rundt og leger alfahanner, selvom vi er totalt udspillede. Så vi har jo tabt seerne på forhånd.

- Men du kan godt genkende dig selv på skærmen?

- Jeg synes, jeg er den person, som jeg er i virkeligheden, inde på hotellet, og jeg fortryder ikke noget. Enten kan man lide mig, eller også kan man ikke.