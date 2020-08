Tv-kendis vender tilbage til skærmen

Naja Hansen har tidligere gjort sig som single i 'Ex on the Beach'. Nu er hun og kæresten deltagere i 'Singletown'

I efteråret 2019 kunne danskerne for første gang stifte bekendtskab med Naja Hansen, da hun indtog 'Ex on the Beach', hvor hun mest markerede sig ved at have en højlydt hyrdetime med Mark Bøgelund.

'Ex on the Beach' er fortid, men snart vender den unge Kolding-kvinde tilbage til skærmen. Sammen med sin kæreste Amil Rafo har hun nemlig takket ja til at deltage i tv-programmet 'Singletown', hvor par tilbringer en sommer som singler for at teste kærligheden til hinanden.

Da Ekstra Bladet møder Naja Hansen i lejligheden, hvor optagelserne finder sted, har hun dannet par med Amil i ni måneder, og hun fortæller, at de faktisk mødtes over Facebook.

- Han ansøgte mig og havde skrevet til mig, så jeg tjekkede ham ud. Han var meget min type, så vi skrev lidt frem og tilbage. Vi endte også med at FaceTime, fordi jeg bor i Jylland og han i København, fortæller Naja Hansen.

Der gik lidt tid, før de omsider kunne mødes. Det skete i oktober ved afviklingen af Reality Fodbold, og siden har kærligheden 'kørt derudad'.

Amil scorede Naja Hansen på Facebook. Foto: Janus Nielsen

Sendt fra himlen

Naja Hansen er ikke i tvivl om, hvad hun faldt for ved Amil.

- Det var hans personlighed, og den måde han er på over for mig. Han er meget udadvendt, sød og kærlig. Jeg har i mange år været til udenlandske fyre, fortæller hun og fortsætter:

- Men det at han kunne gøre mig virkelig glad, da jeg var langt nede, var faktisk det, der gjorde udfaldet til sidst. Det skulle bare være ham.

Hun fortæller, at hun tidligere har været i dårlige relationer.

- Jeg har en fortid med utroskab og blå mærker. Jeg var dum, naiv og gav mange chancer. Til sidst kunne jeg bare ikke mere, og så kom han ind i billedet. Han gjorde mig lykkelig, glad og fik mig til at smile og grine igen. Han var som sendt fra himlen. Det har jeg ikke prøvet før, siger Naja Hansen.

- Hvorfor tør du så at sætte det på spil i et program som det her?

- Vi bor langt fra hinanden, men har talt meget om at flytte sammen i København. Før jeg tager det store skridt, er det en test af, om han og jeg kan blive fristet af andet. For så vil jeg ikke bruge mange penge på at flytte, siger hun.

Naja Hansen vender tilbage til skærmen. Foto: Janus Nielsen

I 'Singletown' skal Naja og Amil leve i hver sin lejlighed med fem andre ny-singler. Undervejs skal de på dates med fremmede, hvilket naturligvis bliver vist til modparten. Den del har ikke været nem, medgiver Naja Hansen.

- Savnet er stort, og det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har grædt, siger hun.

Hvordan det går kan ses på streamingtjenesten Dplay til efteråret.