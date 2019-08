Tv-landmand afslører: Jeg var alkoholiker

Jack Rasmussen virker utroligt rolig og afbalanceret, når han i TV2-programmet 'Landmand søger kærlighed' taler med sin bejlere.

Men den 55-årige landmand har langt fra altid været i balance med sig selv. Det afslører han i aftenens afsnit, hvor han fortæller de kvinder, han har inviteret med på gruppedate, om sin fortid.

Jack Rasmussen har et langt liv som alkoholiker bag sig. Men det er fortid. Det er mere end 10 år siden, landmanden lagde sprutten på hylden og startede et nyt liv.

- Det at være åben og ærlig omkring mit liv giver nogle skulderklap. Og det er faktisk det, der har givet mig styrken til at komme videre, siger han til tv2.dk.

Hans årelange voldsomme forbrug af alkohol satte sine spor på Jack Rasmussens krop. Den kærlighedssøgende landmand har flere gange været indlagt med smerter i maven, og lægerne var ikke i tvivl om, at hvis han fortsatte med at drikke, ville han dø af det, skriver tv2.dk.

Jack Rasmussen ramte bunden i 2008, da han blev taget for spritkørsel med en promille på 0,8. Det betød, at han mistede kørekortet og samtidig jobbet som maskinfører i byggebranchen. Nedturen var med andre ord total.

Heldigvis for Jack Rasmussen havde hans 18-årige datter en plan. Hun ville have sin far indlagt på et behandlingshjem. Det blev startskuddet til et liv som ædru alkoholiker.

Det blev til i alt tre måneder i behandling for Jack Rasmussen, der overfor tv2.dk beskriver de mange samtaler som noget, der 'skilte ham ad i atomer og satte ham sammen på ny'.

- Hele holdet ville mig. De løftede mig og bar mig. Jeg tænkte: 'Hvad sker der lige? Er jeg så god?'. Og så begyndte troen på, at jeg kunne leve igen, fortæller Jack Rasmussen.

Med Jack Rasmusssens nye liv fulgte også en trang til at hjælpe andre i samme situation, som han selv har været i. Derfor har han bygget værelser på sin gård ved Haderslev, hvor eksempelvis folk, der som ham selv har været i behandling for alkoholmisbrug, kan bo.

- Vi er her for hinanden, siger Jask Rasmussen til tv2.dk.

Du kan se Jack fortælle kvinderne om sin fortid i aften, når TV2 sender 'Landmand søger kærlighed' klokken 20.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at træffe Jack Rasmussen, fordi han høster.