Tv-landmand: - Jeg ser ikke programmet

Det blev et farvel til Maria, da den 28-årige tv-landmand Brian Kristensen skulle sortere den første bejler væk i aftenens episode af 'Landmand søger kærlighed'.

Brian Kristensen er selv en mand af få ord, og det var ikke nemt at holde en samtale i gang med Maria. Derfor blev det et farvel til hende, fortæller han Ekstra Bladet.

Se også: Har aldrig haft en kæreste: - Jeg tænkte slet ikke på piger

- Det var jo meget lidt, jeg havde at bedømme pigerne ud fra. Men det var min mavefornemmelse og det, at jeg følte, at det var sværest at holde snakken igang med hende, der gjorde, at jeg valgte, som jeg gjorde, siger Brian Kristensen, der før aftenens speeddates aldrig tidligere har været på date med en pige.

Og så skulle han udsættes for hele fem på en dag.

- Den første af de fem var helt klart den sværeste. Det var ikke så farligt, som jeg havde regnet med, men det gjorde det ikke nemmere, at der var et helt produktionshold omkring os, da vi skulle snakke sammen første gang, siger han og fortæller, at de efterfølgende dates blev nemmere.

Se også: Prøver lykken igen i 'Landmand søger kærlighed'

Hvordan hans date-debut bliver fremstillet på tv, har Brian Kristensen ikke brugt til på at se.

- Jeg ser ikke programmet, for jeg høster for tiden. Det er fint, for jeg skal ikke nyde noget af at se for meget af mig selv på tv. Det kan jeg slet ikke holde ud. Hele min familie og mine venner ser det, og jeg er sikker på, at de nok skal fortælle vidt og bredt om, hvordan det er, siger han.

Heller ikke de første afsnit af programmet har Brian Kristensen set.

- Jeg var der jo selv, så jeg ved, hvad der skete, siger den generte tv-landmand.

Det er ikke kun på datingmarkedet, at Brian Kristensen er helt grøn. Den jyske tv-landmand har trods sine 28 år aldrig haft en kæreste.

- Det har ikke påvirket mig, så jeg har følt mig forkert. Jeg står ved mig selv, som jeg er. Jeg ved godt, at jeg er genert og tilbageholden. Jeg har altid været noget stille, og det er svært at lave om på sig selv. Det skal der noget af et spark bagi for at gøre, siger han.

Netop det spark gav hans kammerat ham, da han meldte Brian Kristensen til 'Landmand søger kærlighed' efter flere års snakken om det, og nu er jagten på den eneste ene for alvor gået i gang.

Se også: Det så du ikke på tv: Havde søn med på date

Se hvordan det går Brian og de andre landmænd, der søger kærlighed. Det er tirsdag klokken 20 på TV2.