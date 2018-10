Tv-landmand omtalte kvinder som 'varer': - Det var en fejl

Martin Iversen fra 'landmand søger kærlighed' brokkede sig over sine fem bejleres udseende. Nu har han ombestemt sig

Det er pisseirriterende, når man har bestilt noget på nettet, og det så er en helt anden vare, der dukker op.

Den følelse fik den sønderjyske landmand Martin Iversen i programmet 'Landmand søger kærlighed' i forrige afsnit. I programmet beklagede han sig til værten, Lene Beier.

- Jeg har ikke fået den vare, jeg har bestilt, hvis jeg skal sige det på sønderjysk, sagde han.

Men i nyeste afsnit af det populære datingprogram ser det ud til, at landmanden har valgt at trække høtyven til sig.

- Jeg har nok fået et andet syn på pigerne. Jeg har nok været lidt for hurtig til at dømme dem, siger han i programmet.

Da Ekstra Bladet får fat i den 32-årige landmand, kan han ikke se, at han har ændret særlig meget mening.

- Jeg synes ikke, jeg trækker i land. Jeg var stadig skuffet over, at billederne var så anderledes, men det er jo bagateller, og så må vi videre.

- Men du siger i programmet, at du dømte dem for hurtigt. Er det ikke at trække i land?

- Det var nok en fejl fra min side at dømme dem, men nu må vi videre og se, hvad det er for nogle personer.

Bare ærlig

Efter at han sammenlignede de håbefulde kvinder med forkerte varer, kom landmanden ud i noget af et stormvejr. Der var, ifølge landmanden selv, dog ikke noget ondt i kommentarerne overhovedet.

- Jeg har nok ikke fået de mest positive reaktioner. Det er det største problem ved at være ærlig, slog han dengang fast over for Ekstra Bladet.

Og det virker til, at landmanden har bibeholdt sin ærlighed. I programmet sender han en af pigerne hjem.

- Hun var for genert og kunne ikke give mig nok modstand.

Men alle pigerne overraskede dog også positivt, da de skulle konkurrere i ringridning.

- Jeg blev overrasket over deres gåpåmod. Selvom mange af dem nok er bange for heste, sprang de bare op på dem. De har ikke reddet på nogen hest før, så det kniber lidt på balancen, siger Martin Iversen til Ekstra Bladet.

'Landmand søger kærlighed' bliver sendt tirsdage klokken 20 på TV2.

