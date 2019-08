Tv-landmand snigløbet: Jeg gik i chok

46-årige Niels Skov Pedersen fik i aftenens afsnit af 'Landmand søger kærlighed' en overraskende melding fra en af kvinderne.

Anna, som kvinden hedder, meddelte Niels, at hun ikke kun er mor til to børn, som hun egentlig havde skrevet i sit brev, men hele seks børn.

- Jeg gik i chok, slår Niels Skov Pedersen fast over for Ekstra Bladet og uddyber:

- Jeg var i forvejen max presset, fordi jeg skulle vælge en fra, og på det tidspunkt i programmet var alle kvinderne jo stadig fremmede for mig, så jeg blev chokeret.

Blev ikke sur

Den karismatiske landmand forsøgte dog alligevel at tage Annas besked i stiv arm, men den endte alligevel med at sende hende hjem.

- Jeg blev ikke sur over beskeden, jeg kunne jo ikke gøre noget ved det. Men jeg vægter ærlighed meget højt. Jeg sendte hende ikke hjem, fordi hun havde seks børn, men mere fordi hun ikke var ærlig fra begyndelsen, og en skulle jo hjem, siger han og forklarer:

- Man kan se i første afsnit, at hun fortæller de andre kvinder sandheden, men jeg får det jo først at vide, der hvor hun trækker mig til side i program to. Det havde været bedre, hvis hun ikke var gået rundt om den varme grød, men i stedet bare havde sagt det.

Niels Skov Pedersen har selv tre børn, så det betyder ikke så meget, hvor mange børn en potentiel kæreste har, slår han fast.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Anna.

Blev fravalgt i 2018

Niels Skov Pedersen ansøgte faktisk slet ikke om at blive en del af landmand-holdet i år, så det er rent held, han medvirker i programmet.

- Jeg ansøgte i 2018 om at medvirke i 'Landmand søger kærlighed', men der blev jeg ikke valgt. Da de så ringede i år, kunne jeg jo ikke sige nej, griner han.

Der er alligevel et par ting der er kommet bag på ham ved at medvirke i det populære TV2-program.

- Det tager virkelig lang tid at lave tv. Der er meget ventetid, og det kunne godt være lidt op ad bakke, siger Niels Skov Pedersen.

