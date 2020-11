Tv-par: - Det er bare et spørgsmål om tid

Det kan være hårdt at være kærester, når man bor i hver sin ende af landet. Det er det i hvert fald for 'Den store bagedyst'-parret Emil Ussing og Caroline Fischer Rigelsen.

De kan om et par uger fejre halvårsdag, og et halvt års langdistance er ved at blive lidt for meget for de to turdeduer.

- Vi har, siden vi mødte hinanden under optagelserne til 'Den store bagedyst', haft et langdistance forhold, så man kan sige, at vi er vant til det, fortæller Emil Ussing til Ekstra Bladet.

Megahårdt

- Men når det så er sagt, så er det megahårdt. Så det er bare et spørgsmål om tid, før vi flytter sammen. Jeg bor i Aarhus, og hun bor i Hedehusene på Sjælland, så der er et godt stykke vej mellem os. Men Caroline er blevet ret glad for Aarhus, så det er planen, at hun flytter herop, lyder det fra Emil.

De forsøger at finde så meget tid til hinanden som muligt. Foto: Privat

Selvom flytte-planerne kun er på idefasen lige nu, så er det noget parret vil gøre alvor af. Parret planlægger, at Caroline skal flytte til Århus, fordi Emil er blevet optaget på drømmestudiet, og læser nu til arkitekt. Der er bare nogle praktiske ting, som skal falde på plads først.

- Jeg bor med to roomies lige nu i Aarhus, så der er jo nogle praktiske ting, som lige skal falde på plads. Caroline har sabbatår, og derfor giver det også mening, at hun kommer herover, når jeg i forvejen læser her. Vi er vant til langdistancen, men det er jo bøvlet. For det er jo ikke det samme at have en telefonsamtale, som at ses i virkeligheden.

- Selvom det er hårdt, så gør det også, at når man så ser hinanden, så er man sammen på en helt anden måde. Man tager sig mere tid til hinanden.

Elsker at lave aftensmad sammen

De forsøger at se hinanden så ofte det overhoved kan lade sig gøre, selvom det logistiske kan drille.

- Vi ser hinanden så ofte vi kan, men siden jeg studerer, er det nok omkring hver anden uge.

- Når vi er sammen laver vi rigtig meget mad. Specielt aftensmad er vi helt vilde med at lave - det fungerer bare skide godt at lave mad, vi kan samles omkring og bare have det megafedt med!, lyder det fra Emil.