Tv-program bliver til slagteri: - Det er jo for sindssygt

***Spoiler: Hvis du ikke vil vide, hvem der ryger ud af 'Ex on the Beach' her til aften, skal du stoppe med at læse videre***

Det er langt fra et nyt syn, at tabletten plinger i 'Ex on the Beach' og beder en deltager om at pakke sin kuffert og tage hjem til Danmark. Men i aftenens afsnit bliver massakren taget til nye højder, når programmet omdannes til et decideret slagteri.

På blokken ligger Sarah Amalie Kristiansen, Jamie Eschen og Katrine Egebak, der én for én får den modbydelige besked foran vennerne.

- Ej, ej, ej. Nu stopper det, udbryder flokken, imens produktionen holder fest og styrer beskederne, der sendes ind til deltagerne.

Mark Bøgelund, der har været en af sæsonens markante profiler, har svært ved at forstå, hvad der foregår.

- Katrine skal forlade villaen. Det er jo for sindssygt det her. Morgenmaden er ikke engang slut, og så har tabletten bare lige nakket tre: 'Hej, ud af villaen - I skal forlade det hele. Vi ses i DK'. Det er jo for mærkeligt det her, konstaterer han.

Sarah Amalie Kristiansen og Jamie Eschen er ellers næsten lige kommet ind i 'Ex on the Beach', men det betyder ikke meget i et program, hvor der ikke er nogen konkurrence eller præmie, og produktionen helt og holdent styrer, hvem der kommer og går udfra, hvad der giver det bedste fjernsyn.

Dermed blev opholdet i Grækenland kort for Sarah Amalie Kristiansen, der efter at have hængt ud med realitydeltagere igennem længere tid omsider selv fik chancen for at vise sit værd.

- Jeg er mega chokeret over, at det lige er mit navn, der bliver læst op fra den tablet. Det havde jeg ikke lige regnet med. Det er noget bræk, konstaterer hun.

'Ex on the Beach' vises søndag til tirsdag på Kanal 4 og på streamingtjenesten dplay.