Tv-station indfører kramme-regler

Blev fyret for sexchikane: Nu lægger han sig fladt ned

Hos NBC i USA er der kommet nye boller på suppen, efter kanalens største profil Matt Lauer i slutningen af november blev fyret.

Fyringen af Lauer skete, efter avisen The New York Times afslørede, at flere kvinder havde anklaget tv-profilen med en årsløn på den gode side af 150 mio. kr. for sexchikane.

For at undgå lignende sager i fremtiden har tv-stationen nu indført en række retningslinjer, der blandt andet indeholder en beskrivelse af, hvordan man kan give en kollega et kram, uden at det bliver upassende.

- En regel omhandler kram. Hvis man ønsker at kramme en kollaga, skal man give et meget hurtigt kram, slippe igen øjeblikkeligt og hurtigt træde et skridt tilbage, så kropskontakt undgås, siger en kilde ifølge The Telegraph.

Kæresteri forbudt

Udover kramme-retningslinjerne er reglerne for, hvornår kollegaer må indgå romantiske forhold nu også blevet skærpet i en grad, så der ganske enkelt er tale om en nul-tolerance-politik.

Desuden må kollegaer ikke længere dele en taxa efter arbejdstid, og skulle man have brug for at spise arbejdsfrokost eller middag med en kollega, må man ikke invitere en veganer med på steakhouse, lyder det i de interne regler som NBC overfor The Telegraph har nægtet at kommentere.

Tv-vært fyret for sexchikane