Tv-vært fængslet efter interview med homoseksuel

En egyptisk tv-vært har i et tv-interview talt med en homoseksuel mand, der udtalte sig om sit tidligere arbejde som sexarbejder - det sidder tv-værten nu i fængsel for

På trods af at homoseksualitet ikke er direkte ulovligt i Egypten, er tv-værten Mohammed al-Gheiti sat bag tremmer, fordi han interviewede en homoseksuel mand for åben skærm.

Det skriver BBC News.

Retten i den egyptiske by Giza har også givet Mohammed al-Ghieti en bøde på 3000 egyptiske pund svarende til 1100 danske kroner for at have belyst og promoveret homoseksualitet på hans egen privatejede tv-kanal, efter advokat Samir Sabri i august sidste år lagde sag an.

GIZA EGYPT - Egyptian TV presenter has been sentenced to one year of hard labour for interviewing a gay man last year. A court in Giza also fined Mohamed al-Ghiety 3,000 Egyptian pounds ($167) for "promoting homosexuality" on his privately owned LTC TV channel. pic.twitter.com/9WNNQEbvTp — Graves Sound & Picture, LLC (@GravesLlc) January 21, 2019

Baggrunden for at lægge sag an var, at tv-værten havde talt med en homoseksuel mand. Den homoseksuelle mand beskrev i interviewet arbejdet som prostitueret, og at han fortryder sin seksualitet. Hans ansigt i interviewet var gjort sløret og anonymt.

Advokat Samir Sabri beskyldte også tv-værten for at have økonomiske gevinster ved at praktisere homoseksualitets-emnet for åben skærm på en statsejet nyhedskanal.

I Egypten er det nærmest rutine for politiet at arrestere mistænkte i befolkningen for at have homoseksuel adfærd, der kan være umoralsk eller blasfemisk.

Advokat Samir Sabri var også samme person, som rettede sag mod den egyptiske skuespiller Rania Youssef, fordi hun på en rød løber til et awardshow havde en afslørende kjole på.

