Tv-vært i chok: Stopper sex med træ

Selvom man er åben omkring sin seksualitet, er der alligevel grænser.

Det måtte Olivia Salo sande under optagelsen af anden sæson af serien 'Olivia og sexmyterne'.

Her var hun taget til Sverige for at mødes med Mathias, der er stifter af 'beyound nudity', der dyrker sex med naturen.

Olivia Salo var taget til det svenske for at undersøge, om man kunne have sex som kunst.

Men under seancen, der alligevel viser sig at være lidt for vild med bodypaint og gnidning op ad træer, måtte Olivia stoppe optagelserne, da Mathias bad hende være med til at have sex med træet.

- Jeg synes, du er meget fjendtlig over for mig, lyder det fra Olivia, inden hun fortæller til kameramanden, at de altså er helt færdige med at optage. '

Skræmmende opførsel

Til Ekstra Bladet uddyber Olivia, hvorfor hun ikke kunne gennemføre de voldsomme optagelser i naturen.

- Da jeg siger til ham, at hans attitude er fjendtlig, vender han øjne af mig, han får helt hvide øjne.

Hele konfrontationen var ekstra uhyggelig for Olivia, fordi Mathias tidligere i programmet har fortalt hende, at hun gerne må 'dræbe ham, hvis energierne føles rigtige'.

- Jeg havde det sådan, han leger ikke længere. Nu går det her over gevind.

Olivia Salo nåede da også at blive nervøs for, om Mathias mente, at han også gerne måtte dræbe hende, hvis energierne var til det.

Derfor gik den ikke længere og den modige tv-vært stoppede optagelserne i Sverige.

Artiklen fortsætter under billedet

Ægte eller ej

Tror du han mener det? Eller spiller han lidt?

- Jeg kan sige med 1000 procents overbevisning, at han mener det. Det er også derfor, han bliver sur, fordi han mener, det her er den rigtige måde at leve på. Så han bliver vred over, at jeg ikke lige kan tænde på det birketræ.

Ifølge Olivia er 'Beyond nudity' tættere på en sekt eller kult end et fællesskab.

- Jeg ville meget gerne være åben, men man kunne mærke, at han er god til at bilde folk ind, at det her er det eneste rigtige, og det bliver han vred over, hvis man ikke forstår.

Det blev derfor ikke til mere 'træ-sex' for Olivia, der tog benene og produktionen på nakken og skyndte sig at køre 12 timer hjem igen for at lægge stor afstand til Mathias og Sverige.

Du kan se afsnittet med Mathias og Olivia på Viafree sammen med alle de andre afsnit i den nye sæson.