Tv-vært lagt for had: Harmløst!

Anders Leth-Nissen er ikke sur over, at han er blevet genstand for en joke på tv-vært Peter Ingemanns Instagram-profil

'Det er mig for fanden!'

Sådan skrev Peter Ingemann lørdag i et opslag på Instagram tilknyttet et billede fra fredagens afsnit af 'X Factor'. Billedet forestiller dog ikke Ingemann, men derimod 'X Factor'-deltageren Anders Leth-Nissen, der deltog i programmets auditions.

Peter Ingemann slap ikke godt fra en joke om 'X Factor'-deltageren Anders Leth-Nissen. Foto: Lasse Lagoni/TV 2

Joken faldt langt fra i god jord hos alle, og flere af Ingemanns følgere gik til tasterne på de sociale medier, hvor de kritiserede hans joke. Flere mente endda, at det var over stregen og synd for Anders Leth-Nissen, at Peter Ingemann skabte tvivl om, hvem der var hvem.

Den massive kritik fik tv-værten til at gå til tasterne på sin Instagram-profil, hvor han krøb til korset og undskyldte for sin joke.

Men hovedpersonen, Anders Leth-Nissen, tager joken med ophøjet ro.

- Jeg opdagede det i aftes, og jeg må indrømme, at jeg grinede. Jeg kunne ikke lade være med at grine, for jeg synes, det var sjov humor. Jeg tager det ikke så alvorligt, og jeg tænker bare, at det er spontan humor fra Peter Ingemanns side, siger han til Ekstra Bladet.

- Jeg synes, det er harmløst, og jeg tager egentlig ikke notits af det.

Anders Leth-Nissen var skuffet, da han fik at vide, at han ikke gik videre i 'X Factor'. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Alligevel synes Anders Leth-Nissen, at det er god stil, at Peter Ingemann undskyldte.

- Der er jo mange, der har reageret på det, og det er fedt nok. Så at han vælger at undskylde, det synes jeg er helt fint og fedt nok. Men jeg synes samtidig ikke, der er noget at komme efter der. Men undskyldningen er sjov nok. Man kan jo komme til at være for hurtig en gang imellem, men det bliver jeg ikke stødt af.

Tv-værten Peter Ingemann havnede i modvind efter sin joke om 'X Factor'. Foto: Michael Hansen

