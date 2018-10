Tv-vært med millionløn: Jeg har aldrig tjent mere

I 'Robinson Ekspeditionen' er tv-værten Jakob Kjeldbjerg en krævende ekspeditionsleder, som forlanger det ypperste af sine deltagere. De skal give noget af sig selv, ellers bliver det for kedeligt. For intetsigende.

Snart rammer tv-værtens nye bog 'Survivor' boghandlerne, og her har han valgt at stille samme krav til sig selv, som han gør til sine deltagere.

Det har givet en hudløst ærlig bog, hvor han blandt andet afslører, hvor meget han tjente i en alt for kort fodboldkarriere, der sendte ham til den bedste engelske række, inden den sluttede som 26-årig grundet skader.

Tjener mere på TV3

Karrieren startede i Viborg i slutningen af 80'erne, og her tjente Kjeldbjerg 24.000 kroner om året plus han fik stillet en sponsorbil til rådighed.

Da han i 1991 skiftede til Silkeborg, som han var med til at gøre til et tophold i den bedste danske fodboldrække, steg lønchecken til 160.000 kroner om året, og da han forlængede med klubben, steg lønnen til 400.000 kroner om året, såfremt han spillede alle kampe.

Da den daværende Chelsea-manager Glenn Hoddle i 1993 købte ham for fire millioner kroner i Silkeborg, skrev Jakob Kjeldbjerg under på en kontrakt, der gav ham én million kroner om året plus et sign on fee på en million for at underskrive den kontrakt, hvori han samtidig sikrede sig, at beløbet automatisk steg år for år.

Alligevel tjener TV3-værten mere i dag, afslører han i bogen. Uden at han dog kan blive mere konkret end det.

- Jeg har en kontrakt med TV3, og der står, at jeg ikke må fortælle, hvad jeg tjener, og det fortæller jeg heller ikke konkret i bogen. Men man kan jo selv lægge to og to sammen, og når jeg siger, at det er mere, end jeg tjente i Chelsea, så er det mere end en million, jeg tjener, siger Jakob Kjeldbjerg til Ekstra Bladet.

Noget for pengene

Han erkender, at han overvejede det nøje, før han lagde sin løn frem. For det handler også om loyalitet.

- Jeg overvejede det nøje. Min løn i Chelsea er lige meget. Det er alligevel så lidt i forhold til, hvad man tjener i dag. Christian Eriksen ville ikke stå ud af sengen for det, jeg tjente, men han er også bedre, end jeg nogensinde var. Jeg prøver bare at leve op til mit eget mantra, som jeg tordner mine deltagere ørerne fulde med: Giv noget af dig selv. Så skal læserne på samme måde også have noget for pengene, siger Jakob Kjeldbjerg.

- Kroppen skulle ikke have holdt mange år mere, for at du var blevet en del af Abramovich-æraen i Chelsea, hvor lønnen eksploderede i vejret. Ærgrer du dig over, at du ikke nåede at tjene de helt store penge?

- Nu synes jeg også, at en million kroner er mange penge, men nej det gør jeg ikke. Jeg sidder ikke som en indebrændt og bitter mand. Det er måske også en af grundene til, at jeg fortæller historien. Min ambition fodboldmæssigt var altid, at jeg skulle få et afsæt til den næste etape i livet, og det fik jeg, siger han.

Et dødt træ

'Robinson Ekspeditionen' varer i 40 dage. Dertil kommer forberedelse og post-produktion. Jakob Kjeldbjerg har alligevel fået fortalt, at han arbejder meget lidt for en ganske høj hyre. Men det er ikke hele sandheden, fortæller 'Robinson'-værten, der arbejder benhårdt, når programmet kører.

- Det er 24 timer i døgnet, syv dage i ugen, når jeg arbejder. Jeg er meget væk fra familien, og især da vi havde små børn, mærkede jeg, hvor hårdt det kan være. Det er en stor pris at betale, når man kommer hjem fra 'Robinson', og man har været bortrejst i halvdelen af sit nyfødte barns levetid, siger Jakob Kjeldbjerg.

Faktum er, at den karismatiske tv-vært ikke mangler noget. I bogen fortæller han, hvordan han fik solgt sit hjem i Danmark med en gevinst på godt 10 millioner kroner, og at hjemmet i Frankrig, som familien bor i netop nu, er tredoblet i værdi, siden de købte det for én million euro. Direkte adspurgt hvad hans motivation er for at arbejde, lyder svaret.

- Der er mennesker, der bor omkring mig i Frankrig, som jeg er en fattiglus i forhold til. De har mange penge, men intet at stå op til. De bliver det, jeg kalder 'et dødt træ'. Uanset min økonomiske situation, så skal jeg have noget at stå op til. Det tror jeg gælder for de fleste mennesker, slutter han af.

Du kan læse et kapitel fra bogen herunder, hvor Kjeldbjerg blev ramt af den alvorlige 'dengue'-sygdom.

**

Tv-vært blev ramt af frygtet sygdom: Jeg var bange for at dø

**

Survivor - Fra Maradona til Mister Robinson

Af Jakob Kjeldbjerg og Johan Lyngholm-Bjerge

People's Press

250 sider

Er udkommet