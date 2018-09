Tv-vært om 'Vild med dans'-forbandelsen: - Jeg bad til, at han var homoseksuel

Signe Lindkvist var glad for, at hun skulle danse sammen med Thomas Evers Poulsen

'Vild med dans' er ikke bare flotte kjoler og frække rumbaer på tv-skærmen hver fredag aften.

Næsten hvert eneste år er det i lige så høj grad de kendte nydansere og de professionelle danseres indbyrdes forhold, der fylder i dækningen af det populære danseprogram, der havde premiere i 2005.

Undervejs er der blevet en hel del private par ud af danseparrene som eksempelvis Katrine Bonde og Noam Halby i 2009, der i dag er gift og har børn.

'Vild med dans'-hemmelighed: Alle frygter den

Tv-vært Signe Lindkvist, der danser med dette års sæson, havde da også tænkt over, hvordan hun kunne undgå at blive del af gruppen af medvirkende, der ender med at forlade kæresten til fordel for dansepartneren.

Thomas Evers Poulsen og Signe Lindkvist giver den gas på dansegulvet. Foto: Mogens Flindt

Det fortalte hun, da Ekstra Bladet mødte hende efter hendes og Thomas Evers Poulsens tango fredag aften.

- Første gang jeg skulle møde min dansepartner, bad jeg til allerhøjest oppe i himlen om, at han var homoseksuel. Så ligegyldig hvor meget, jeg strittede med røven, ville jeg vide, at det ikke havde nogen effekt. Så jeg var meget glad for at se, at jeg har fået en så flot en af slagsen, sagde den 44-årige Lindkvist med et stort grin om sin erfarne dansepartner, der har vundet dansedysten hele to gange.

- Jeg er meget enig, indskød hendes kæreste gennem syv år, Mads Ulrick Holmstrup.

Signe Lindkvist og Mads Ulrich Holmstrup frygter ikke, at de kommer til at gå fra hinanden over 'Vild med dans'. Foto: Mogens Flindt

Signe Lindkvist tilføjer, at kæresten kender alt til 'Vild med dans' i kraft af jobbet som direktør for produktionsselskabet Mastiff, der producerer programmet, så 'han blev lige så lettet som mig, for han kender også til den statistik'.

- Havde du trukket i nogle tråde?

- Det havde jeg faktisk ikke. Det blander jeg mig ikke i, men jeg vil sige, at jeg er glad for, at det faldt sådan ud, konstaterede han med et skævt smil.

Lindkvist, der udover at være tv-vært også er del af Cirkus Summarum, tilføjer, at parret er vant til at give plads til hinanden.

- Vi har haft denne her snak før, da jeg skulle rejse rundt et halvt år med cirkus, og her var aftalen, at jeg ikke måtte stikke af med en kanonkonge, afslutter hun med et grin.

40-årige Thomas Evers Poulsen har dannet par med islandske Sæthór Kristjánsson siden 2015.

Det så du ikke på tv:'Vild med dans'-løve rørt til tårer