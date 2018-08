11-årig til sin mor: Bare fordi jeg har en penis kan jeg vel godt optræde i en kjole

Den kun 11-årige britiske dreng Leo Noakes har i dagens episode af det britiske talkshow 'Loose Women' afsløret, at han får masser af selvtillid ved at optræde som drag queen.

Skoledrengen fra Leicestershire kom dansende ind i tv-studiet til tonerne af Lady Gagas sang 'Born This Way' iført fiskenet-strømper, høje hæle samt en flot kjole og fremviste stolt sit alter ego, drag-dronningen 'Violet Vixen'.

Det skriver flere medier heriblandt Daily Mail og Metro

Leo ønsker ikke at skifte køn. Han er bare vild med at optræde som en pige. (Foto: All Over Press)

Jeg er en dreng

Leos mor, Leanne Noakes var selvfølgelig også til stede i studiet, hvor hun forklarede talkshow-værterne, at hendes søn ikke interesserer sig for drag-universet, fordi han ønsker at skifte køn. Hun forklarede, at Leo på et tidspunkt havde sagt følgende til hende:

'Jeg er en dreng. Jeg kan godt lide at være en dreng. Men bare fordi jeg har en penis, kan jeg vel godt optræde i en kjole.'

Leo forklarede tv-værterne, at han føler sig mere som sig selv, når han er udklædt som drag. Han tilbød også at lave tv-værtinden Stacey Salomons make-up.

Leanne Noakes forklarede, at Leo allerede som en ganske lille dreng begyndte at interessere sig for pigetøj og dametøj.

- Han lånte tit sin 10-årige storesøster Nellys tøj. Leo har altid været flamboyant, og han elsker at spankulere rundt i høje hæle iklædt en kjole.

Her danser Leo i tv-studiet som sin elskede Drag Queen-karakter 'Violet Vixen'. (Foto: All Over Press)

Mobbet i skolen

For den 11-årige Leo Noakes har det dog ikke altid været en dans på roser at gå i skole. Han er nemlig jævnligt blevet mobbet af de andre drenge for at være for feminin og for sin store interesse for drag. Men Leos mor afslørede i tv-programmet, hvorledes Leo på intelligent vis nogen gange har svaret sine mobbere:

'Hvorfor vil I bruge tid på at hade folk, som ikke skader andre mennesker og ikke gør noget galt. Er det ikke bedre at acceptere dem og have det sjovt med dem?

Her sidder Leo i tv-studiet med sin mor Leanne. (foto: All Over Press)

Leo og hans mor Leanne er her omkranset af tv-værtinderne Nadia Sawalha og Jane Moore. (foto: All Over Press)