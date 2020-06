Aniston om genforening: - Vi aner intet

Det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske i genforeningsafsnittet

Længe har rygterne svirret om et kommende reunion-afsnit af verdens mest kendte venner fra serien af samme navn 'Venner'.

Og det rygte er også blevet bekræftet. Men i et online interview mandag på mediet Variety fortæller Jennifer Aniston og Lisa Kudrow, at de ikke aner noget som helst om den kommende reunion.

Aner intet

Rachel Green og Phoebe Buffay, som de to kendte skuespillere hed i serien, 'mødtes' over videochat, hvor de talte om gamle dage og 'Venner'-episoder ligesom den kommende reunion også blev vendt. Men ingen af dem kender til 'noget som helst', fortæller de.

- Vi aner intet om det, fortæller Lisa Kudrow i Variety-interviewet. Og Jennifer Aniston stemmer i:

- Åh, ja. Vi ved intet om det.

Men det lader til, at de to stjerner har fået en lille smule information på trods af deres udtalelser.

Uden manuskript

- Det vi ved om det, kan vi ikke sige, fortæller Lisa Kudrow, og fortsætter:

- Jeg tror, at det er meningen, at vi skal blive overraskede over nogle ting.

De er begge to enige i, at den specielle genforening bliver uden noget som helst manuskript.

- Jeg kommer ikke til at være Rachel, selvom jeg er det lidt. Altså, vi er alle sammen en smule af dem (rollerne, red.). Ikke rigtig, men alligevel, forklarer Jennifer Aniston om det kommende afsnit.

Husker ganske lidt

Selvom de to stjerner ikke husker mange specifikke ting fra deres 10 år sammen på skærmen, så er Lisa Kudrow fortrøstningsfuld i forhold til den kommende genforening.

Og da de to kvinder taler om den kommende genforening, som er blevet sat på pause på grund af coronakrisen, fortalte Jennifer Aniston:

- Jeg kan ikke vente. Det er også ret underligt at tænke på, at det ville have været filmet og allerede sendt i fjernsynet og det ville bare være en lille plet i vores hukommelse, fortæller hun i interviewet.

Udskudt

Da det endelig blev annonceret, at der ville komme en genforening med Joey, Phoebe, Monica, Chandler, Ross og Rachel, kunne fans efter flere års utålmodighed ånde lettet op.

Det planlagte genforeningsafsnit, blev udskudt på grund af coronakrisen, og skal nu ifølge den ene af succes-seriens skabere Marta Kauffman filmes til august.

Det fortæller hun til mediet The Wrap.

- Vi håber at kunne filme i august, hvis alle har det godt, studiet er åbent, og der ikke kommer en tidlig anden bølge, siger hun.

Lisa Kudrow, som spiller Phoebe Buffay, fortalte for nylig, at hun næsten ikke kunne vente på genforeningen.

Både Marta Kauffman og David Krane, som er makkerparret bag serien, vil være inde over det nye afsnit. Når det udkommer, vil genforeningsafsnittet være at finde på streamingtjenesten HBO Max.

'Venner' blev også kendt for de mange elskværdige og somme tider hadede biroller.