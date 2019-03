Bedstevenner som børn - fjender som voksne

To småpiger boede dør om dør i parcelhuskvarteret i Kastrup. De var slyngveninder og meget tætte. Både Pernille og Ann Christines mor tog solbad i haverne i deres bikinier, og alt var lutter forstadsidyl både i skolen og hjemme.

Sidst Sherin Khankan og Pernille Vermund var sammen var de ti år gamle. Foto: DR

I dag står de to tidligere veninder i hver sin lejr. Pernille Vermund som frontfigur for Nye Borgerlige, og Sherin Khankan, som Ann Christine nu er blevet til, som imam og fortaler for et mere moderne islam.

DR2 sender søndag kl. 22 en konfrontation imellem de to frontkvinder, som mødes for første gang siden barndommen. Programseriens titel er ’Abdel mellem fjender’, Abdel Aziz Mahmoud er vært.

Og som værten siger i teaseren: ’Få minutter efter sød snak om barndommen, trækker de begge trækker nazikortet.’

Gået ind i mørket

– For mig var det mentalt hårdt at møde Ann eller Sherin, som hun nu hedder. Vi står politisk hver sit sted og fik måske udtrykt os lidt hårdt af samme grund. Da Abdel spurgte, om der slet ikke var noget ved islam, jeg kunne lide, lavede jeg sammenligning med nazisme, men jeg kunne lige så godt have sagt kommunisme eller andet totalitært, for det er ubegribeligt for mig, at Ann eller Sherin, der er vokset op som dansker i fuldstændig frihed, kan vælge at gå ind i mørket på den måde, hun har gjort, siger Pernille Vermund.

I 'Abdel mellem fjender' gås der rimeligt direkte til sagen, hvilket man kan mærke på både Pernille Vermund og Sherin Khankan. Foto: DR

Nye Borgerliges frontkvinde siger, at hun fortsat vil huske deres fælles lykkelige barndom, og at den periode står for hende i et gyldent og dejligt lys.

– Hvis vi havde mødt hinanden uden at vide, hvad vi hver især står for i dag, tror jeg sagtens, at vi kunne være venner, men som det er nu, tror jeg ikke, at vi nogensinde vil kunne forliges igen. Feks. bliver jeg i udsendelsen utrolig ulykkelig, da jeg hører hende holde et oplæg om islam. Hun har bevæget sig fra en opvækst med en finsk mor og en syrisk og meget vestligt indstillet far og ind i en muslimsk verden, hvor hun er nødt til at kæmpe for de rettigheder, hun faktisk er født med. Det gør mig ondt.

Smertefuldt

Også Sherin Khankan mindes barndommen med Pernille med glæde, men hun understreger, at mødet med den gamle veninde var meget ambivalent på grund af den politik, Vermund i dag er fortaler for. ’Smertefuldt’ kalder hun det.

– Når jeg sammenligner den yderliggående højreradikale bølge med nynazismen skyldes det generaliseringen og dæmoniseringen af islam. Antiislamisk retorik og propaganda er blevet vor tids antisemitisme, fordi den dehumaniserer muslimer, og det er naturligvis sorgfyldt at se min barndomsveninde som fortaler for det. Når jeg gik med til at mødes med hende, var det med et ønske om at forstå både det medmenneskelige, vi har til fælles, og det som skiller os ad.

Fjendebilleder kan kun opløses i mødet ansigt til ansigt, tilføjer hun.

– Det betyder, at vi i samfundet skal gå i dialog med hinanden – også dem vi anser for ekstreme. og som vi er bange for. På den måde kan vi forsøge at skabe en forståelse for hinanden, fastslår Sherin Khankan.