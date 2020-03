Biljagt med 100 i timen gennem skoven

Syd- og Sønderjyllands kommer på lidt af en opgave, når første afsnit af den nye sæson 'Fanget på politiets kamera' ruller over skærmen.

I afsnittet følger man nemlig politiets jagt på en rallybil uden nummerplader, hvis fører giver sig selv 'hjemmebanefordel' ved at tage biljagten ud på små skovveje.

- Man kan godt komme lidt bagud på point, når det er en rallybil. Den er jo indrettet til at køre på løst underlag, lyder det fra politiassistent Steen Erik Hansen.

Politiet kører sjældent på skovveje, og ordensmagtens vognpark er ganske enkelt ikke beregnet offroad-biljagter, hvilket måske kan fornemmes i det klip fra biljagten, du kan se ovenfor.

- Almindelige standardbiler, også politiets rigtigt gode biler, er jo bygget til at køre på vej, og er bygget til at optage de kræfter, der kommer der. Komme hurtigt af sted og så videre, lave en sikker nedbremsning, forklarer bilinspektør Per Bo Hansen om den konkurrenceforvridning, som politiet er udsat for i den pågældende biljagt.

Hvordan jagten ender kan du se i 'Fanget på politiets kamera' på dplay.