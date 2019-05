Børn døbes Arya og Khaleesi

Advarsel: Følgende artikel indeholder mindre spoilere om handlingen i den seneste sæson af 'Game of Thrones'

'Game of Thrones' er årsag til mere end Nikolaj Coster-Waldaus uafviselige verdensberømmelse. De høje, blonde danske skuespiller, som spiller Jamie Lannister, har sammen med Arya, Sansa, Daenerys og alle de andre via deres karakterer i serien sat sig varige spor for eftertiden: Nemlig hos alle de børn som ifølge CNN er blevet døbt seriens navne.

Navnet Arya er røget ind på en amerikansk 119-plads over de populæreste navne. Foto: HBO

For små ti år siden, inden nogen af os kendte til universet i den kult-prægede fantasy-serie, havde navnene på seriens karakterer ingen betydning for den amerikanske navnestatistik, men det var dengang.

I 2018 blev 547 amerikanske børn døbt Jaime, men lige netop Lannisters usympatiske adfærd medførte et akut popularitets-fald af det navn. I 2001, altså før serien fik 1339 børn navnet Jamie, men brugen af det navn fik Coster-Waldaus karakter altså mere end halveret.

Nikolaj Coster-Waldaus rolle-navn, Jamie, blev sidste år givet til 547 drengebørn i USA. Foto: HBO

Til gengæld er to af de helt populære navne hentet hos dragedronningen og den unge sværdsvingende heltinde fra The North.

Ikke færre end 2545 fik sidste år navnet Arya viser opgørelser fra US Social Security Administration. Og da netop det navn har været populært hele vejen igennem, tyder meget på, at det også fremover vil være mainstream - i hvert fald ligger det nu som det 119. mest populære navn i staterne.

Men også mere spøjse navne viser, at tv-serien ikke er vist forgæves.

Hele 560 pigebørn fik i 2018 navnet Khaleesi. Mens mange andre fik navne afledt af dragedronningens titel - nemlig Khalessi, Khalessia, Khalesi, Khalessie og Khalessy eller andre varianter.

Og Khaleesis rigtige navn, Daenerys, blev givet til 163 små piger sidste år.

Tyrion er ikke et voldsomt populært navn. Foto: HBO

Hvis man skulle være i tvivl om Game of Thrones' betydning, så oplyser CNN, at 434 i 2018 fik navnet Yara, som dermed blev et af de førende på kvindesiden. Kun 58 drengebørn fik navnet Tyrion mens 30 blev døbt Jorah sidste år. Theon navnet blev givet til 14 amerikanske drenge, og pigenavnet Sansa kom 29 piger til at hænge på.

Det sjove er, at siden den grumme handlingsmæssige udvikling i serien, hvor bl.a. drage-heltinden viser sig fra sin ikke alt for blide side, er flere amerikanere på de sociale medier begyndt at udskamme forældrene med navne, som relaterer til hende. Her må man konstatere, at det ikke er nemt at vide, hvilken vej, vinden blæser.