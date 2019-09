Danske unge i vanvidskørsel: Bruger bilens tag som barbord

De to unge hang ud af vinduet med øl i hånden mens bilen kørte 80 km i timen

Når politiet patruljerer i weekenden, støder de ofte på mange bemærkelsesværdige situationer.

Således også i det kommende afsnit af 'Fanget på politiets kamera', hvor politiet støder på en flok kække unge, som ikke helt respekterer færdselsloven.

-De to unge fyre sidder ud af sideruderne bagi. De sidder således, at de kan bruge taget som et bord, hvor de sidder med hver deres øl og kan skåle indover, forklarer politiassistent Steen Erik Hansen om episoden.

Bilen de sidder i accelererer samtidig til over 80 kilometer i timen, og det gør situationen særdeles farlig for de kåde ungersvende.

- Hvis en af dem falder af ved den hastighed, jamen så tør jeg slet ikke tænke på hvad der kan ske, lyder det fra Steen Erik Hansen.

Du kan se den farlige situationen i videoen over artiklen.

Se flere vanvittige situationer fra de danske veje i 'Fanget på politiets kamera' hver tirsdag klokken 20 på Kanal 5 samt på Dplay.

I et tidligere afsnit af programmet medvirkede denne bilist, der kørte 140 kilometer i timen med foden yd af vinduet. Video: Discovery Networks Danmark

Se også: Vanvid på dansk motorvej: Kører 140 km/t med foden ude af vinduet