DR skruer op for genudsendelserne: Så meget er genbrug

En reportage fra DR's frilandshus fra 2003, en dokumentar om kongehuset fra 2002 og et britisk program om en flok antikkrejlere fra 2014.

Det er blot tre af de utallige genudsendelser, der bliver sendt på DR's kanaler i dag, og det er naturligvis ikke kun denne onsdag, at genudsendelserne fylder godt ud i sendefladen.

DR's egne tal viser, at 84 procent af DR's programmer er genudsendelser - en opjustering på to procentpoint i forhold til sidste år.

Den stigende mængde af genbrug får SF's gruppeformand og medieordfører, Jacob Mark, til at tale med store bogstaver.

- DR kan godt effektivisere, spare nogle penge og gøre ting smartere. Man kan kigge på, hvor meget dyrt indhold, man skal købe fra udlandet, og man kan effektivisere på administrationsomkostninger, siger han.

DR skal på en heftig slankekur de kommende år. 20 procent af licensprovenuet skal skæres væk, hvilket svarer til mere end 700 millioner ud af de 3,7 milliarder kroner, som DR får i dag.

Nedskæringerne får Jacob Mark til at frygte, at der - ligegyldigt om DR vil det eller ej - kommer flere genudsendelser fremover.

- Et sted at spare nogle penge er at sende det samme indhold nogle flere gange, så jeg frygter, at kvaliteten bliver ringere, og at det ringere indhold bliver sendt flere gange, siger han.

Rammer de ældre

Ifølge ph.d.-studerende Julie Mejse Münter Lassen, der forsker i public service, er det særligt den ældre del af befolkningen, der bliver spist af med genudsendelserne.

Således viser undersøgelse foretaget af Slots- og Kulturstyrelsen i 2017 også, at de +71-årige i gennemsnit ser tv 4,4 timer om dagen, og dermed er det den aldersgruppe, der ser mest tv.

Julie Mejse Münter Lassen forklarer, at stigningen i antallet af genudsendelser skyldes, at DR sender flere timer tv end tidligere, og at DR gennem tiden har oprettet flere og flere kanaler, uden at budgetterne til at producere mere indhold har fulgt med.

Udvidelserne kan derfor give bagslag, mener hun.

- Det er helt klart et økonomisk spørgsmål, og det kan godt tale imod det stigende antal kanaler, hvis seerne bliver trætte af, at det samme bliver sendt på kanalerne, siger den ph.d.-studerende.

Mere nyt tv

Ingen DR-chef har haft tid til at lade sig interviewe om det stigende antal genudsendelser på grund af ferie.

Derfor svarer Henrik Birck, der er planredaktionschef, på Ekstra Bladets spørgsmål over mail, hvor det ikke umiddelbart har været muligt at stille opfølgende spørgsmål.

Han skriver, at stigningen i år skyldes, at man har sløjfet det daglige live-program 'DR2 Morgen', og at man dækkede OL i 2016.

'Derfor skal man se det over tid. Og fra 2007 og til 2017 er der sket en stigning fra 14 til 20 timers nyt tv-indhold til danskerne fra DR hver eneste dag', skriver han.

DR-chefen svarer ikke på, om DR gaber over for meget ved at have seks kanaler, men fastslår, at et vis antal genudsendelser langtfra er det eneste succeskriterie.

'Hvis det eneste parameter var nye sendetimer, kunne man undlade at producere de dyre programmer, som for eksempel drama og dokumentarer, og i stedet fylde sendefladen med de billigste direkte studieformater', skriver han.

Henrik Birck forklarer videre, at DR sender genudsendelser af hensyn til at få økonomien til at hænge sammen, men også så de seere, der ikke nåede at se et nyt program første gang, får endnu en mulighed.

'Det ved vi fra henvendelser fra seerne, at mange er glade for at have muligheden for. Ulempen er, at man kan støde på det samme program igen', skriver han.