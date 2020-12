Efter gigantsucces: Afslører nyt Netflix-projekt

Scott Frank, der er hovedmanden bag Netflix-succesen 'Dronninggambit', er allerede i fuld gang med sine næste projekter.

Blandt andet er der tale om endnu en Netflix-serie omhandlende privatdetektiven Sam Spade, der blev gjort kendt af Humphrey Bogart i klassikeren 'Ridderfalken' fra 1941.

- Hvad nu hvis du møder Sam Spade senere i livet, og han er 60 år gammel? Han bor nu i det sydlige Frankrig. Her bliver han indhentet af fortiden i den her lille by. Det bliver en serie på seks afsnit med Clive Owen, siger Scott Frank til podcasten The Watch ifølge The Playlist.

56-årige, britiske Clive Owen var i 2004 nomineret til en Oscar for sin birolle i 'Closer', hvor også Julia Roberts, Natalie Portman og Jude Law medvirkede. Han har blandt andet også medvirket i 'The Bourne Identity' og 'King Arthur'.

Clive Owen til premieren på 'Gemini Man' i Los Angeles i 2019. Foto: AP

37 år gammel sag stormer ind på bestseller-liste

Det kan dog have lange udsigter med en premiere, da Scott Frank har flere jern i ilden. Blandt andet en film/serie baseret på sci-fi-novellen 'The Sparrow' fra 1996 skrevet af Mary Doria Russell.

Og så arbejder han minsandten også på en filmatisering af 'Laughter in the Dark' skrevet af Vladimir Nabokov i 1932. Her skulle det blive til et glædeligt gensyn med Anya Taylor-Joy, som sætter alle skakmat i 'Dronninggambit'.

- Det bliver en kærlighedserklæring til film. Jeg laver den som en film noir og en film i filmen. Og det er en virkelig ulækker og vidunderlig thriller, siger Scott Frank.

Anya Taylor-Joy som Beth Harmon i 'Dronninggambit. Foto: Netflix

'Dronninggambit' har været en gigantisk succes for Netflix, hvor den har sat seerrekord samtidig med, at romanen fra 1983, som serien er baseret på, er stormet ind på New york Times' bestseller-liste.