En af verdens fedeste mænd er død 29 år gammel

Amerikaneren Sean Milliken blev verdensberømt, fordi han på et tidspunkt var en af de fedeste mennesker i verden med en vægt på hele 408 kilo. Derfor var det også ganske naturligt, at han blev en af stjernerne i TLC's realityprogram om ekstremt fede mennesker med titlen 'My 600 lb Life', der handlede om folk, der vejede mere end 272 kilo.

Men nu melder flere medier ud, at Sean Milliken er død 29 år gammel i forbindelse med diverse komplikationer efter en alvorlig infektion.

Det skriver flere medier heriblandt TMZ, og Hollywood Life

Og TLC skriver også om deres tidligere stjernes dødsfald på deres facebook. I et opslag står der følgende:

'Hvil i fred Sean 'My 600 lb Life' - til minde om Sean'.

Sean regnede ikke selv med, at han ville blive mere end 30 år gammel. Her ligger han i sin seng. I baggrunden ses hans mor. (Foto: TLC)

Sean's far, Matt Milliken har også ifølge flere medier på facebook udtalt følgende:

'I søndags havde Sean problemer med sin vejrtrækning og faldt hen. Det lykkedes for lægerne at genoplive ham, men kort efter fik han hjertestop', skriver Matt Milliken om sin søn og tilføjer, at Sean var et godt menneske.

Sean Milliken har lige siden sin tidlige barndom kæmpet med sin ekstreme overvægt. Han har tidligere udtalt, at det gik helt galt, da hans forældre blev skilt, fordi han begyndte at trøstespise.

Milliken blev portrætteret i et afsnit af 'My 600 lb Life' på TLC i 2016, hvor hans vægt var nået helt op på 408 kilo. På det tidspunkt kunne han ikke stå op i mere end 30 sekunder.

I et interview med People samme år fortalte Sean, at han havde planer om at flytte til storbyen Houston for at se, om han kunne kvalificere sig til en vægt-operation. Sean Milliken forudså på det tidspunkt, at han ikke ville blive mere end 30 år gammel, hvis han ikke tabte sig adskillige kilo. Og han fik desværre ret i sin egen forudsigelse.

I afsnittet på TLC i 2016 gav Sean et lille indblik i sit liv som ekstrem fed.

'Hver dag når jeg står op, må jeg indse, hvad mit liv nu har udviklet sig til. Jeg er så stor og fed, at jeg næsten ikke kan bevæge mig. Det eneste jeg kan er at vælte mig ud af sengen for at tisse.

I programmet så man herefter, hvordan Sean fik sig manøvreret ud af sengen og stille sig over en blå spand, som han tissede i, før han lagde sig ned i sengen igen.