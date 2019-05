Endnu en gang: Kæmpe koks i Game of Thrones-finalen

Hvis der er noget, der kan bringe pisset i kog hos Game of Thrones-seerne, så er det, når moderne ting fra det 21. århundrede ved en fejl, havner midt i optagelserne på fantasy-serien, der både byder på drager, magi og incest i en fjern fortid.

Først var det en moderne kaffekop fra en nutidig takeaway-kæde, der for fjorten dage siden fik opmærksomme fans til at få kaffen galt i halsen, da de spottede den usædvanlige kop kaffe, der var placeret foran Daenerys Targaryen under en festmiddag i Winterfell i afsnit 4 i sæson 8.

Fans raser over 'Game of Thrones'-bommert: Nu undskylder HBO

Ugen efter var den gal igen, da HBO præsenterede et nyt pressebillede, der skulle reklamere for den kommende episode. Her ses den danske skuespiller Nikolaj Coster-Waldaus karakter Jaime Lannister i en omfavnelse med Cersie Lannister. Dog er der en enkelt ting, der springer de fleste i øjnene. På billedet har Jaime nemlig på mirakuløs vis fået den hånd tilbage, der ellers blev skåret af tilbage i sæson tre.

Og nu er den så gal igen, igen, igen.

I det afgørende afsnit 6 i sæson 8, der netop har haft premiere og afslutter verdens største tv-serie, har opmærksomme fans nemlig fået øje på en flaske vand i en plastikflaske, der er placeret under stolen, hvor karakteren Samwell Tarly sidder i en af afsnittets markante scener. Her sidder flere af hovedkaraktererne og diskuterer fremtiden for The Seven Kingdoms. Men med vandflasken i plastik kom de måske lidt for langt ud i fremtiden.

Det skriver flere medier heriblandt The Guardian

I forbindelse med den fejlplacerede kaffekop besluttede HBO at redigere den ud i forbindelse med kommende visninger og streaminger af Game of Thrones. Det er uvist, om vandflasken i plastik også vil blive redigeret ud af tv-serien.

Ottende sæson af Game of Thrones har været udsat for hård kritik mod især manuskriptforfatterne, der er blevet beskyldt for at lave et forhastet makværk, der på flere områder her ødelagt den ellers meget elskede tv-serie. Mere end en million fans har allerede underskrevet en underskriftsindsamling, hvor det forlanges, at hele 8. sæson laves om.

Og mon ikke de mange fans i den forbindelse også håber på, at både moderne kaffekopper og vandflasker i plastik bliver udeladt fra tv-serien?

LMAOOO I CAN'T BREATHE THEY DID IT AGAIN First Starbucks now a water bottle this show is a joke #GameOfThrones #GameOfThronesFinale #TheFinalEpisode pic.twitter.com/9YaFF8Pnm6 — ℝίτα||GoT Spoilers (@JonxDanyy) May 20, 2019

Sidste afsnit i Game of Thrones kan ses netop nu på HBO Nordic.

Se selv om du kan spotte vandflasken.