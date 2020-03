Den legendariske filmanmelder Ole Michelsen er død i en alder af 79 år. Det bekræfter Susanne Grue Jørgensen, der var Ole Michelsens ven, til DR.

Ole Michelsen blev især i Danmark kendt for sit mangeårige job som tv-vært for det populære DR-program 'Bogart', hvor han satte fokus på både danske og internationale film.

Ole Michelsen afbrød i 1964 sin universitetsuddannelse og rejste til Frankrig. Her blev han instruktørassitent for den kendte filminstruktør Jean-Pierre Melville på filmen 'Storgangsterens sidste kup', der havde premiere i 1966.

Under sit ophold i Frankrig arbejdede han også som freelance-journalist for DR samt for flere andre medier. Ole Michelsen vendte tilbage til Danmark i 1970, hvor han blev ansat som kulturjournalist ved DR's radio-afdeling.

De fleste danskere kender ham dog for filmmagasinet 'Bogart', der kørte helt frem til 2002.

Ole Michelsen sprang på et tidspunkt efter sin tid på DR ud som såkaldt 'åben alkoholiker'. Han rejste blandt andet rundt i Danmark og holdt foredrag om alkoholisme.

Den kendte DR-vært var i øvrigt alenefar for sin datter Trine, efter at hans hustru døde i forbindelse med en bilulykke få år efter Trines fødsel. Trine Michelsen døde selv af kræft i år 2009.

