Legendarisk debatprogram genopstår

Debatprogrammet 'Højlunds Forsamlingshus' vender tilbage på TV2 til det kommende folketingsvalg.

Det skriver TV2 i en pressemeddelelse.

Debatprogrammet kørte i TV2's tidlige dage, hvor det var tv-værten Niels Højlund, der stod for debatterne.

TV2 har dog valgt, at programmet ikke får brug for at skifte navnet Højlund ud - værtsrollen overgår nemlig til Niels Højlunds datter, Gertrud Højlund.

Hun er vært på TV2 News, og nu skal hun bære familie-fanen videre.

- Det er en stor ære, når TV2 NEWS mener, at jeg kan bare en lille smule af det, min far kunne. Selvfølgelig har dette program personlig og følelsesmæssig betydning for mig, men det betyder endnu mere, at jeg kan fortsætte programmets og min fars ambitioner om at samle danskerne om fælles samtaler og demokratisk debat. Disse ambitioner har stadig en stor relevans og berettigelse, siger Gertrud Højlund til TV2.

Debatprogrammet skal sendes under den kommende valgkamp og vil blive sendt fra byer som Aabenraa og Aalborg - og det glæder TV2 NEWS' chefredaktør.

- TV2 NEWS har en lang række nye initiativer på vej i den kommende valgkamp, og ’Højlunds Forsamlingshus’ er et af de programmer, vi glæder os til at præsentere for vores seere og brugere, siger chefredaktør Ulla Pors Nielsen, der også har ansvar for TV2-kanalernes kommende valgdækning.

'Højlunds Forsamlingshus' kørte fra 1988 til 1992 og igen i 1995. Programmet rejste rundt til forskellige byer og tog debatterede væsentlige emner.

Niels Højlund døde 12. juni 2014. Han blev 82 år gammel.